Unox Valf, yerli aktüatör ile dışa bağımlılığı azaltacak

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Endüstriyel vana konusunda ürün çeşitliliğini sürekli olarak artıran Unox Valf, 3 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde modern ve teknolojik imkânlarla solenoid ve aktüatör vana üretimini gerçekleştiriyor. Solenoid ve aktüatör vana dışında kelebek ve küresel vana imalatına da başlayan firma, yatırımlarını artırarak makine parkuru ve çalışan sayısını artırmayı planlıyor.

Yerli ve milli elektrikli aktüatör imalatıyla büyüme oranını artıracaklarını söyleyen Unox Valf Genel Müdürü Uğur Karaevli, “Endüstriyel tesis malzemeleri olan solenoid ve aktüatör vana üretiyoruz. Son 6 yıldır buhar ekipmanlarının imalatı için kullanılan kondenstop ve kontrol vanaların imalatına başladık. Türkiye’de imalatı bulunmayan ve 6 mühendis tarafından tasarladığımız, Ar-Ge’si bize ait olan yerli ve milli elektrikli aktüatör projesinin patent başvurusunu yaptık. Ürünün seri üretimini gerçekleştirdik ve kusursuz bir şekilde çalışan bir ürün elde ettik. Bu proje ile Türkiye’de bulunmayan ürünleri geliştirerek ekonomiye katkı sağlayacak, ithalatı azaltacağız. Firma olarak 2022 yılında ihracatımızı yüzde 35 artırmayı hedefliyoruz. 30’dan fazla kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi. Güney Kore, Bulgaristan, Mısır, Rusya, Irak, Libya, Tunus, Cezayir, Avusturya ve Arnavutluk başta olmak üzere 25’ten fazla ülkeye hizmet verdiklerini dile getiren Uğur Karaevli, artan pazar payıyla her geçen gün ihracat odaklı faaliyetlerini artıracaklarını söyledi.

2023 hedefi 50 ülkeye ihracat

Kaliteli, inovatif ve farklı ürünler tasarlayarak, 2023’te makine parkuru ve çalışan sayısında artış hedeflediklerini dile getiren Karaevli, “2023’te 100 çalışan, yeni bir işletme, 6 yıllık siparişlere kapalı bir fabrika ve 50 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Makine parkurumuzu genişletmek için bu yıl bir cnc torna makine yatırımı yaptık ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yardımcı güçsüz elle çalışan vanaların imalatına geçen yıl başladık. Yüksek mühendislik ve yüksek bilgi gerektiren katma değerli ürünlerin imalatını Türkiye’de gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri katma değerli ürün üretememek” diyen Karaeevli, “Türkiye fason imalat yapan bir ülkeye dönüyor. Türkiye’nin menfaati için ileri teknoloji ürünler üretmemiz gerekiyor. Bugün ileriye yönelik plan yapmak pek mümkün olmuyor. Alüminyum, pirinç, paslanmaz grup, demir fiyatları bu yıl yaklaşık iki katına çıktı. Hammadde fiyatları sürekli olarak artıyor ve hammadde tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bizim ürettiğimiz ürünlerin satılabilmesi için ya da bir pazar oluşabilmesi için sürekli olarak insanların taleplerinin artması gerekiyor. Bizim sektörümüzün ayakta kalmasını sağlayan yegâne ürün tekstildir” açıklamasını yaptı.

Denizli sanayisine hizmet verecek

Yakın tarihte Erhas Mühendislik ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden bahseden Karaevli, şunları söyledi: “ Yüksek üretim kapasitemiz ve kalitemizle müşterilerimize sürdürülebilir, uzun ömürlü, az bakım maliyeti gerektiren ürünler sunuyoruz. Unox olarak, Erhas Mühendislik işbirliğiyle Denizli sanayisine de hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”