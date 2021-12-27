Üretici ham maddede fiyat indirimi bekliyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), dövizde yaşanan düşüş nedeniyle tüm inşaat malzemesi üretici ve ihracatçılarını fiyatlarında indirim yapmaya davet etti. Andıç, “Özellikle malzeme fiyatlarının sürekli artması sektör temsilcilerini maliyet yapamaz hale getirdi. Malzeme tedariki noktasında ise malzeme üreticisi sanayicilerinin ihracata yönelmeleri ve ihracat satış fiyatlarını iç piyasaya da uygulamaları hem malzeme temin etmede hem de satın almada ciddi sorunlara neden oldu. İnşaat sektörü, 250’e yakın alt sektörün lokomotifi. İnşaat sektörünün yavaşlaması tüm sektörlerin yavaşlaması ve durması anlamına gelir. Dövizdeki artış gerekçesiyle zam yapmış olan tüm inşaat malzemesi üretici ve ihracatçılarını, dövizde yaşanan bu düşüş nedeniyle fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca fiyat istikrarının korunması için ihracatın iç pazar dengelerini bozmayacak şekilde yapılmasına dönük bir düzenleme yapılması sektörümüzün önemli bir beklentisidir” dedi.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da döviz kurlarındaki düşüşün ardından ham madde fiyatlarında indirim yapılması gerektiğini söyledi. Ayhan, ham madde üreticilerine seslenerek; “18 ay içinde malzeme fiyatlarına yüzde 300 zam yapanlar, şimdi en az yüzde 30 indirim bekliyoruz” diye konuştu. Dövizdeki artışa bağlı yükselen ham madde fiyatlarından en fazla tüketici ve üreticilerin olumsuz etkilendiğine işaret eden Ayhan, üretim çarkının dönmesi için malzeme tedarikçilerini üreticilerin yanında yer almaya çağırdı.

“Yerel marketler, indirim için üzerine düşeni yapacak”

Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç ise önümüzdeki süreçte yerel marketlerin indirim konusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi. Kılıç, “Yüksek fiyatların en büyük nedeni, ham madde temininde yaşanan sorunlar ve artan aşırı maliyetlerdir. Özellikle son birkaç ayda hem gıda, hem de gıda dışındaki ürünlerin fiyatları dünyayla paralel şekilde arttı. Perakendecilerin bu süreçte aşırı kâr elde ettiği iddiası, doğru değil. Maliyet artışı, tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Döviz kurlarında düşüşün kalıcı olmasıyla birlikte maliyetlerin kademeli olarak düşmesi de kaçınılmaz olacaktır. Yerel marketler olarak dövizdeki düşüşün kalıcı olmasına paralel olarak önümüzdeki süreçte üzerimize düşen ne varsa yapacağız. PERDER üyeleri, maliyetlerdeki azalışlar doğrultusunda ürünlerde indirime gitmek için tüm imkânlarını seferber edecektir” diye konuştu. Son günlerde tüketicinin, panikle ihtiyaç fazlası alışveriş yapması nedeniyle ürün yetiştirmekte zorlandıklarını da dile getiren Kılıç, “İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Özellikle şeker, un, yağ, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu konusunda aşırı talep söz konusu. Bu davranış şekli, yanlış olduğu gibi ürünlerdeki fiyat artışlarını da ister istemez tetikliyor. Paniğe gerek yok. Ülkemiz, geniş imkânlarıyla tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek güçte. Özellikle temel gıda maddelerinin temininde sıkıntı yaşanması söz konusu değil” değerlendirmesini yaptı.