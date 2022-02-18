Üretici, İnegöl Exporters dijital ağ ile dünyaya açılacak

Esra ÖZARFAT



BURSA - İnegöl Exporters projesi ile ilgili bilgi veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, üyelerin dış ticaret hacmini arttırmak, geliştirmek ve ihracat yapmayan üyelere ihracat kapılarını açmak üzere İnegöl Exporters projesini başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında çeşitli sektörlerimizden ilk etapta bin üyenin ücretsiz olarak globalpiyasa.com altyapısı kullanılarak ihracat ve dijitalleşme yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Uğurdağ, “500 üyemiz sisteme dâhil edildi. Belirlenen diğer 500 üyemiz ise hızla sisteme dâhil edilerek projemizden yararlanmaları sağlanacak. Daha sonra projenin gelişme aşamasında ilgili tüm üyelerimizin sisteme dâhil edilmesini sağlamayı öngörmekteyiz.

Tüm sektörlerimizin dahil edileceği projede üyelerimizin B2B (Sipariş Modülü), B2C (Elektronik Mağazacılık) alanlara erişimlerinin sağlanmasının yanı sıra CRM (Müşteri Yönetimi), insan kaynakları, e-katalog, ürün modüllerini kullanmaları sağlanacak. Ayrıca proje kapsamında yılda 2 kere sanal fuar düzenlenecek. Globalpiyasa.com yerli ve milli olduğu kadar uluslararası vizyonuyla da ihracatımıza ciddi katkılar sağlayacak, Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir iş ağı, ürün arama motoru ve ortak veri tabanıdır” dedi.

İlk sanal fuar mayıs ayında

Koronavirüs pandemisi ile birlikte e-ticaret kanalındaki ilginin hem tüketici hem de üretici bazında hızla arttığına işaret eden Yavuz Uğurdağ, öte yandan pandemi nedeniyle pek çok sektörde ciddi kayıplar ve küçülmelerin yaşandığına da dikkat çekti. Ancak e-ticaret, e-ihracat faaliyetleriyle bu ortamı büyüme için fırsata çeviren sektörlerin de olduğunun altını çizen Yavuz Uğurdağ, “Türkiye’de pandeminin başladığı dönem genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette ve ihracatta artış trendi sürüyor. İnegöl’de de bu fırsatı tüm üyelerimiz için yakalamayı hedefledik.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek sanal fuarlarda sanal olarak stant uygulamaları, ikili iş görüşmeleri, görüşme ajandalarının oluşturulması, satın alım taleplerinin ilgili firmalara ulaştırılması ve paylaşılması ve takibi gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Sistem, eklenen ürünleri otomatik olarak 7 farklı dile çevirerek hızlıca farklı dillerde de müşteriye ulaşılması konusunda üyelerimizi destekleyecek” diye konuştu. Uğurdağ, ilk sanal fuarın 30 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılacağını da duyurdu.

“Veri altyapısı oluşacak”

Ayrıca İTSO’da ilgili personeller aracılığı ile gelen satın alma taleplerinin de değerlendirilerek eşleştirme çalışmaları yürütüleceğini anlatan Uğurdağ, sanal fuarlardaki ikili iş görüşmeleriyle de sürecin destekleneceğini ifade etti. Yavuz Uğurdağ, üyelerin projeye dahil olma süreci tamamlandığında ilçede ciddi bir sanal fuar ve sektörel küme altyapısı, ortak veri tabanı ve iletişim altyapısının oluşacağını aktardı.

Uğurdağ, “Bu sayede bilgi temelli, İnegöl ekonomi vizyonuna yönelik faydalar üreterek şehrimizin geleceğine odaklanan bir akıllı altyapı oluşacak. Bu büyük veri şehrimizin geleceğine yön vermede, tüm karar süreçlerinde, sektörel dijital kümelenmede kullanılabilecek” değerlendirmesini yaptı.