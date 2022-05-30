Üreticilerden tarımsal kriz uyarısı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Tarım sektöründe 2010 yılından bu yana reel kazancın düştüğünü, çiftçinin 17 liraya mal ettiği ürünü 15 liradan satarak varlığını devam ettirdiğini belirten Çandır, önlem alınmaması halinde çiftçinin tarımdan çekileceğini söyledi. Çandır şöyle devam etti.

‘’Çiftçi topraktan kopuyor. Bir zamanlar 1,5 milyon olan kayıtlı çiftçi sayımız, ilk kez 500 binin altına düşmüştür. Tarımsal alan kaybımız da yüzde 20’lere ulaştı. Tarımın orijinal üretim faktörü emekte ve temel faktörü toprakta yaşadığımız kayıplar, mutlaka yeniden kazanmamız gereken vazgeçilmez kaynaklarımızdır.’’



Tarımda çalışacak işçi sorunu

Antalya’da tarımda çalışacak işçi yaşandığına dikkat çeken Çandır, ‘’Emekli olan ya da tarımdan kopan işçinin yerine arkadan gelen genç kuşak yok denecek kadar azdır. Tarımda çalışanların ortalama yaşı 55’in üzerine çıkmıştır. Bu kaybı önleyebilmek için tarıma uygun bir sosyal güvenlik sistemi kurulmalıdır’’ dedi. İstihdamdaki açığı kapatmak için azalan işgücünü daha verimli bir hale getirmek olduğunu vurgulayan Ali Çandır, şunları kaydetti.

‘’Tarımda mekanizasyonu, otomasyonu ve akıllı sistemleri emekle birlikte optimize etmek zorundayız. Özellikle tarımdaki ekim, dikim, besleme, koruma ve hasat işlemlerini otomasyon destekli yapmamız, faaliyet ve girdi kullanım verimliliğimizi katlayarak artıracaktır. Bu verimlilik artırma çabasını Antalya’yı yakından ilgilendiren meyve sebze üretimi, bakımı, hasadı ve yıkama, tasnifleme ve paketleme aşamalarında da göstermeliyiz. Antalya tarımı açısından yaşamsal önem taşıyan bu kapsayıcı çalışmalarda pilot tasarlayıcıları ve uygulayıcıları olmaya bizler hazırız.’’

Covid-19 salgın sürecinde tarımın stratejik bir sektör olduğunu, seferberlik ve olağanüstü hal ilan edilmesini önerdiklerini anımsatan Çandır, ‘’Ancak önerilerimiz dikkate alınmadı. İlan edilen enflasyonda en az etkiye sahip olmamıza hatta enflasyonu aşağıya çekme oranlarımıza rağmen günah keçisi ilan edildik. Ziraat Bankası finansmanıyla entegre bir girdi tedarik portalı (GİTAP) kurarsak girdi maliyetlerimizi ortalama yüzde 30 daha aşağıya indirmek mümkün’’ dedi.

Dünyada kriz

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tarımsal krizin yükselmeye başladığına dikkat çeken Çandır, krizin sadece fiyat artışları olmadığını, girdilerden ürünlere tedarik edememe krizine dönüştüğünü söyledi. Çandır, şöyle devam etti.

‘’Buğday üretiminde nispeten iyi durumda olmamız rahatlatıcı ama mutlaka bugünlere dünden hazırlanmalıydık. Tarımda ürün yeterlilik oranlarımız ya bıçak sırtı düzeyinde ya da yetersiz durumda. Gübre ve yem başta olmak üzere tarımsal tedarikte dışa bağımlılığımız var. Gübre ve yem tedarik imkanları zorlaşıyor. Buğdaydakine benzer ihracat kısıtlamaları bu girdiler için de yaşanmaktadır.’’

Tarımsal katma değer 40 milyar dolara düştü

Özellikle bitki besleme ve koruma ürünlerine yönelik bir inovasyon atılımı içine acilen girilmesi gerektiğini anlatan Çandır, ‘’Bu amaçla hızlı ve bilimsel çalışmalara özel destekler ve teşvikler vermeli, sonuç alıcı icraatlara girişmeli ve hızlı sonuçlar üretebilmeliyiz. Ülkemizde 70 milyar dolar olan tarımsal katma değerin geçen yıl 40 miyar dolara düşmesine ve kentimizde de 4 milyar dolarlık tarımsal katma değerin 2 milyar doların altına düşmesine razı olmayız’’ dedi.