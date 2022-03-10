“Üreticimizi kaderine terk etmemeliyiz”

Saniye BULDUK



KONYA - (DSYB) Başkanı Edip Yıldız, “yıllardır üreten kesim olarak üretimin de üretenin de önemini en yüksek sesle ifade ederken uluslararası bir kriz bize acı bir örnek olmuştur. Tarımsal üretim yapan üreticimizde, hayvansal üretim yapan üreticimizde, gıda sanayimizde, yem sanayimizde hatta artık perakende sektörümüzle tüketicimizde aynı gemideyiz. Uluslararası bu kriz nedeniyle artık bu gemi su almaya başladı, geminin en altında olup da ilk etkilenen kesim olarak tüm sektör paydaşlarımıza sesimizi yeniden duyurmak istiyoruz. Eğer ki tehlikeyi görmez bu sektörü kurtarmazsak gelecek nesillerimizin yüzüne bakamayacağız. Her gün artan maliyetler karşısında bu piramidin en altında kalan üreticimiz can çekişir durumda olduğunu görebilmek gerekiyor . Milyonlarca insanın evine ekmek götürdüğü bu sektörün en önemli halkası olan üreticilerimiz kaderine terk edilmiş durumda olduğunu bilmemiz gerekmektedir dedi.”

Ulusal Süt Konseyi çözüm oluşturmakta, aksiyon almakta gecikirken üreticimizin dayanacak gücü kalmamıştır diye aktaran Edip Yıldız, her gün yem sanayicisinden fiyat artışıyla ilgili haberler alınırken konseyimizden haber alınamamaktadır. Hepimiz aynı gemide olduğumuza göre bu geminin batmasına seyirci kalamayız. Konsey bizleri kaderimizle baş başa bıraksa bile, biz gelecek nesillerimizi sütsüz etsiz bırakmamak için bir araya gelerek, süt üreticimizi kurtarabiliriz. Bu nedenle süt ve et üretiminin başkenti olan Konya’dan ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren sanayicilerimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Acilen toplanarak üreticimizin elinden tutup bu bataktan çıkaralım. Süt fiyatlarımızın güncel yem fiyatlarına göre revize edilmesini sağlayalım. Eğer ki bu krizi iyi yönetemez üreticimizi bataklığa süreklersek birkaç aya sektörün bitmesinin yanı sıra tekrar kurtarmak için çok daha fazla maliyetlerle karşı karşıya kalırız. “