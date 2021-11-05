“Üretim ve ihracat için yatırım ortamı yok”

Hatice Aydoğan ÖZSÖKMEN

AFYONKARAHİSAR - Sanayi doğalgazına yapılan zamların ardından önceki gün açıklanan enflasyon oranları Afyonkarahisar ve Kütahyalı sanayicilerin üretim ve ihracata yönelik endişelerini de artırdı. Gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren bölge sanayicileri, doğalgaza yapılan yüzde 48’lik zammın kademeli fiyatlandırma nedeniyle ortalama yüzde 78’e ulaştığını, bu durumun sanayi üretimi ve ihracatı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. İş dünyası temsilcileri yüksek enfl asyon, üretim maliyetleri ve enerji fiyatlarındaki artışın, sanayicinin öngörülebilir yatırım ortamı bulamamasına neden olacağını kaydetti.

“Doğalgaz maliyeti karşılansın”

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, 200 baz puanlık faiz indiriminin sanayiciler açısından sevindirici olmasına rağmen indirimlerin kalıcı olmasını beklediklerini söyledi. Serteser, bu dönemde sanayicilerin yeni kredi desteklerine ihtiyacı olacağını ancak indirimin sanayicilerin rotatif( BCH) kredilerine de yansıtılması gerektiğinin altını çizerek, “Yeni destek paketleriyle maliyetleri aşağıya çekecek önlemlerin alınmasını, devletin doğalgaz maliyetlerini sübvanse ederek sanayiciyi rahatlatması bekliyoruz” dedi.

“Üretim sıkıntısı gündemde”

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, dünyada ciddi bir hammadde, lojistik ve üretim sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Döviz kurlarının yükselmesi, hammadde teminindeki sıkıntılarla birlikte ortaya çıkan belirsizlik ortamı, sanayicinin müşterilerin taleplerini karşılamasında sorunlar çıkaracak. Belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece bu sorunların fiyatlara yansıması kaçınılmaz olacak. Önümüzdeki günlerde sanayicinin üretim sıkıntıları yaşayacağını öngörüyoruz.” Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Kadir Sayın ise konu ile ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Girdi maliyetlerindeki artış, son 3 yılın zirvesine çıkan üretici fiyatlarındaki sıkıntının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Enfl asyonda yüksek seyir devam ettiği sürece bu soruna reel çözümler bularak kalıcı adımlar atılmalı. Fiyat istikrarının sağlanması, üreticiler için hayati önem taşıyor. Sanayide çarkların dönmeye devam etmesi için üreticilerin omuzundaki maliyet yükünün hafifl etilmesi gerekiyor.”

“Asgari ücret zammı maliyetleri artıracak”

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (KOBSİAD) Başkanı Bayram Gürcü’de yaptığı açıklamada, sanayicinin müthiş bir enerji zammı ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zamla maliyetlerin daha da artacağını söyledi. Gürcü: “Avrupa’da da enerji ve hammadde fiyatlarında da bir artış var. Dünyada yaşanan ekonomik savaşta finansal dayanıklılığı yüksek ve borcu olmayan ülkeler ile firmalar ayakta kalacak” dedi.

“Sanayiciye yeşil enerji kredisi verilmeli”

Avşar Emaye Genel Müdürü Murat Tabak, sanayicilerin üretim ve ihracat noktasında iyi bir durumda olduğunu belirterek, “Yüksek enfl asyon, enerji zamları ve global pazarda hammadde fiyatlarındaki yükseliş ihracatçının rekabet gücümüzü azaltıyor. Enerjide fiyat avantajı için sanayicinin yeşil enerji yatırımlarında desteklenmesi, ucuz ve uzun vadeli kredi verilmesi çözüm olabilir” şeklinde konuştu.