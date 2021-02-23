“Üretimin geleceği OSB teknik kolejlerinde”

AFYON - Türkiye’deki OSB’lerde toplam 52 adet teknik kolej bulunduğunu söyleyen Organize Sanayi Bölgeleri Özel Okullar Derneği (OSODER) Başkan Yardımcısı ve Afyon Batı Eğitim Kurumları Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Kurucusu Önder Artuk, bu kolejlerde yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Artuk, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Üretimin geleceği ve genç işsizlik sorununun çözümü OSB teknik kolejlerinde” dedi. “Bu okullardan mezun olanlar işsiz kalmıyor” diyerek mezun ettikleri 900 öğrenciden şu anda işsiz kimsenin olmadığını vurgulayan Artuk, OSB Teknik Kolejleri’nin tüm Türkiye’de yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti. Artık, “Özel okul ruhuyla, son teknoloji cihazlarla donatılmış sınıfl arda, laboratuvar ve Ar-Ge merkezleri, iki yabancı dil eğitimi veren tam donanımlı OSB Teknik Kolejleri, ücretsiz ve iş garantili bir eğitim vermesi nedeniyle hem aileler ve hem de gençler tarafından tercih ediliyor. Aynı zamanda, işe yerleşme ve akademik başarı seviyeleri ile de gençlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor” diye konuştu. Artuk, “Sanayicilerimiz, ihtiyaç duyduğu vasıfl ı ve alanında iyi yetişmiş gençleri hızla istihdam edip, üretime katıyor. Bu açıdan kolejlerimiz, ülkemizde üretimin geleceğidir” dedi.

Afyonkarahisar OSB’de 7 yıldan bu yana hizmeti veren ve şu an 1700 öğrencisi bulunan Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin, bugüne kadar 900 öğrenci mezun ettiğini ve her yıl 450 mezun vermeyi hedefl ediklerini sözlerine ekleyen Artuk, üniversitede puan avantajı sağlayan okullara olan destek ve teşviklerin artmasını beklediklerini söyledi.