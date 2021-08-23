Urfa İsotu, 'Taste Of Urfa' markasıyla Avrupa’ya açılıyor

Coğrafi işaret tescilli Urfa İsotu'nun ‘Taste Of Urfa’ markasıyla Avrupa'da daha fazla sofraya ulaştırılması hedefleniyor.

Şanlıurfa'da valilik, belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ'nin yürüttüğü çalışmalarla yöresel ürünlerin yurt dışında daha etkin pazarlanması amaçlanıyor.

Bu anlamda Urfa İsotu için harekete geçen şirket yöneticileri, ‘Taste Of Urfa’ markasıyla üzerinde çeşitli dillerden bilgilendirme notlarının yer aldığı özel kutulara yerleştirilen 5 farklı isot çeşidiyle ihracata başladı.

2022’de 10 tona ihracat hedefleniyor

Şanlıurfa Turizm AŞ Müdürü Mehmet Uncu, kentin turizminin gelişimi için ‘Taste Of Urfa’ markası üzerinde yaklaşık 2 yıldır çalışma yürüttüklerini, bu marka altında şehrin coğrafi işaretli ürünlerinin ihracatını gerçekleştirme çabası içinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda çok sayıda araştırma çalışması ve iş birliği yürüttüklerini kaydeden Uncu, şöyle devam etti: "Taste Of Urfa markasıyla ilk ihracatımızı geçen yıl Amerika'ya gerçekleştirdik. Şimdi de Avrupa pazarına açılıyoruz. Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde satışa sunduk. Amacımız 'Taste Of Urfa'yı bir dünyaya markası haline getirmek. Kentin yöresel tescillenmiş ürünlerinin şimdilik 20 ülkeye ihracını yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda ilk ürünümüz, isot oldu. Şu anda 5 çeşit isotumuzu tek kutuda toplayarak yurt dışına ihraç etmeye başladık. Bunlarla birlikte bir baharat çeşidimiz ve kentte en kaliteli fıstık olarak bilinen ve 'Keten köyneği' cinsi olarak nitelendirilen fıstığı da 'Taste Of Urfa' markasıyla satışa sunduk. Bu yıl bir ton ürünün ihracını yapmayı planlıyoruz, gelecek yıl da bu rakamı 10 tona çıkarmayı hedefliyoruz."

Kente üretilen el sanatları da ihraç edilecek

Kurum olarak Şanlıurfa'da üreticilere markalaşma konusunda yol göstermeye, destek vermeye çalıştıklarını anlatan Uncu, gıda ürünlerinin yanı sıra kentin 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, burada üretilen el sanatlarını da yurt dışına pazarlamayı planladıklarını açıkladı. Bunun için altyapıyı oluşturduklarını; İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere ürünleri pazarlamaya başladıklarını kaydeden Uncu, “Tüketiciler 'Taste Of Urfa' markasına çok olumlu tepkiler verdi. Çoğu tüketici bugüne kadar iyi pul yemediklerini söylüyor. Gerçek kırmızı biberin tadını 'Taste Of Urfa' markasıyla bulduklarını söylüyorlar. İlk küçük siparişlerin ardından büyük siparişler almaya başladık. Gerçek Urfa isotunun tadını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. 'Taste Of Urfa' markasıyla kentin ekonomisine katma değer oluşturmak istiyoruz. Kentin tarihi yapısının yanında ürünlerin tadı, kokusuyla da insanları bölgeye getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Ürünlerimizin 2 yıl raf ömrü bulunuyor"

Şanlıurfa Turizm AŞ'de görevli gıda mühendisi Aslı Melik ise, Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerin titizlikle üretildiğini söyledi. Tescili Urfa İsotu'nun bazı teknik özelliklerinin olduğunu ve sadece Şanlıurfa'ya özel biberlerden üretildiğini anlatan Melik, “Biberleri sadece geleneksel yöntemlerle kadınlar kendi elleriyle üretiyor. Tamamıyla hijyenik bir ortamda, şehirden uzak, hava kirliliği veya duman, sis, egzoz gazından uzak bir ortamda üretimi yapılıyor. Yaptığımız titiz çalışmalarla ürünlerimizin 2 yıl raf ömrü bulunuyor." dedi.