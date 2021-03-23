Urfa’da sulamaya açılan tarlalar arttıkça istihdam oranı da artacak

Mutlu GÜNEŞ

ŞANLIURFA - Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden GAP kapsamında son olarak Suruç ve Viranşehir ovalarının sulanmasını amaçlayan bölümler de devreye alınıyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında, Suruç merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 95 bin 97 hektar alanın sulanacağını belirterek, projenin tamamının pompaj sulaması sınıfında olduğunu söyledi. Basıncın yeterli olduğu bölgelerde yağmurlama sulama yapılırken, basıncın yetersiz olduğu yüzde 10 civarındaki bölgede Kaliforniya tipi salma sulama yapılacağını kaydeden Yıldız, şu bilgileri verdi: “Toplam 49 bin 269 metre uzunluğundaki Suruç Ana İletim kanalına alınan su, kanal üzerinde yapılan projeleri hazır olan ve tünel öncesinde yer alan P2 ve P3 ana pompalarının ihtiyacı olan suyu da karşılayacak. Şu anda toplam 231 bin 20 dekar alan sulanıyor. Proje tamamlandığında, toplam 736 bin 900 dekar alan sulanacak. Projenin GAP Eylem Planı’nda yer alan 562 bin 950 dekarlık kısmının inşaatı tamamlanarak sulamaya açıldı. Suruç Sulama Projeleri’nin tamamının hizmete açılması halinde, yıllık toplam 637 milyon TL gelir artışı ve yaklaşık 190 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.”

“Vatandaşın enerji temini ve maliyet sorunu bitecek”



DSİ tarafından yapımı süren ve 220 bin 120 dekar araziyi sulayacak olan Viranşehir Pompaj Sulaması inşaatında da çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Kaya Yıldız, “Viranşehir Pompaj Sulaması ile 22 bin kişiye istihdam sağlanacak. Proje, yüzlerce kuyuya olan ihtiyacı sona erdirecek. Enerji maliyetini düşürecek” dedi. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Viranşehir Pompaj Sulaması ile uzun yıllardır sondaj kuyularıyla sulanan arazilerde vatandaşların yaşadığı enerji temini ve maliyetlerindeki sıkıntıları sona erecek. Enerji sarfiyatını tek elden ve daha düşük maliyetle yapılmasını sağlayarak, enerji alt yapısını rahatlatacak ve bu sayede çiftçiler rahat bir nefes almış olacak. Proje, yer altı su seviyesinin de yükselmesini sağlayarak. Sulama ön çalışmalarına bu yıl başlanması beklenirken, sulamadan kısmen veya tamamen çok sayıda kırsal mahalle faydalanacak.”

“Tüm Türkiye kazanacak”



Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Hali Peltek, sulamaya açılacak yeni arazilerle bölgede tarımsal üretimin artacağına dikkat çekerek, sulama projelerinin tamamlanmasının ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Şanlıurfa’daki tarım alanlarının sadece Türkiye’yi değil, tüm Avrupa’ya yetecek kadar zengin bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Peltek, “GAP projesi ülkemiz ve ilimiz için büyük önem taşıyor. Projeyle bölgemizde yapılacak yeni yatırımlarla üretim ve istihdam hızla artacak” dedi.

“Üretim ikiye katlanacak”



Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da, Türkiye’deki pamuk ve hububat üretiminde lokomotif görevi üstlenen Şanlıurfa’nın, sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimini en az iki katına çıkaracağını söyledi. Sulama projelerinin tamamlanmasına öncelik verilmesini isteyen Kaya, “Bereketli topraklarımız, suyla daha çok buluştukça, hem üretimimiz, hem de istihdamımız artacak. Bölgede tarıma dayalı sanayimiz gelişecek. Hem bölgemiz, hem de ülke ekonomimiz kazanacak.” diye konuştu.