Ürgüp Belediye Başkanlığına ait işletmeler kiraya verilecek
Mülkiyeti Ürgüp Belediyesi'ne ait olan kafeterya, dolmuş büro yeri ve park alanı ile büfe yerleri kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Ürgüp Belediyesi'ne ait olan kafeterya, dolmuş büro yeri ve park alanı ile büfe yerleri 3 yıl müddetle kiraya verilecek.
İhale 1 Eylül 2021 tarihinde saat 15.00'den itibaren 10'ar dakika ara ile Ürgüp Belediyesi encümen huzurunda yapılacak.