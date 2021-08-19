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Ürgüp Belediye Başkanlığına ait işletmeler kiraya verilecek

Mülkiyeti Ürgüp Belediyesi'ne ait olan kafeterya, dolmuş büro yeri ve park alanı ile büfe yerleri kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Ürgüp Belediyesi'ne ait olan kafeterya, dolmuş büro yeri ve park alanı ile büfe yerleri 3 yıl müddetle kiraya verilecek.

İhale 1 Eylül 2021 tarihinde saat 15.00'den itibaren 10'ar dakika ara ile Ürgüp Belediyesi encümen huzurunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.