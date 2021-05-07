Urla Kadın Kooperatifi, vergilerde muafiyet ya da indirim çağrısında bulundu

Duygu GÖKSU

İZMİR - Urla Belediyesi tarafından 2014 yılında BM’nin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri çerçevesinde kurulan Urla Kadın Kooperatifi, kadınların ekonomik anlamda güçlenmesini hedefliyor. Kooperatifin projelerini ve beklentilerini DÜNYA ile paylaşan Urla Kadın Kooperatifi 2. Başkanı ve Urla Belediyesi önceki dönem başkanı Sibel Uyar, üretici kooperatiflerinin vergilerden muaf tutulması gerektiğine dikkat çekti.



Salgın sürecinde 60 üretici kadının kooperatif bünyesinde aktif olarak işgücüne katıldığını ifade eden Uyar, “Özel işletmelerle aynı vergileri ödüyoruz. Üretici kooperatifl erinin vergiden muaf tutulması veya indirim uygulanması bizim için çok önemli. Bu konuda ilgili bakanlığa talebimizi ilettik ancak geri dönüş alamadık. Kadınların işgücüne katılması önemseniyorsa kooperatifl er desteklenmeli” diye konuştu. Pandemi ile birlikte sağlıklı gıdanın öneminin arttığına ve bu kapsamda baklagillerden yeni nesil bir gıda üretimi aşamasında olduklarını aktaran Uyar, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde üç buçuk yıllık uluslararası bir projeye başladık. Akdeniz diyeti için yeni reçeteler hazırlayıp sunuyoruz” dedi.



Urla sakız enginarının pandemi döneminde yoğun ilgi gördüğünü belirten Uyar, “Salgında hem taze hem de konserve olarak ürettiğimiz enginara talep patlaması oldu. Keyo Digital ve Ticimax firmaları kooperatifimiz için internet üzerinden satış kanalı oluşturarak bize hediye etti. Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı ve Hepsiburada’nın verdiği eğitimlere katılan ortaklarımız dijital dünyaya hızlı bir şekilde adapte oldular. Dijital dönüşüme ayak uydurmak için eğitimler almaya devam ediyoruz. İnternet üzerinden kontrollü ve daha kolay şekilde satışımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.