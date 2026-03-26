Urla Ot Bayramı 28-29 Mart’ta gerçekleşecek
Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı 28-29 Mart’ta Urla Belediyesi ve Urla Doğal Sofra Derneği iş birliği ile düzenleniyor. Gastronomi dünyasını ve doğa severleri bir araya getirecek olan bayramda Urla’nın zengin ot kültürü sergilenecek.
Özlem SARSIN
Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı’nın geçmişten bugüne taşınan bir yaşam kültürü olduğunu söyledi. Öte yandan Urla Demircili Koyu’nda hurda bir geminin sahilde parçalanmak istenmesine ve Kuşçular’da 152 dönümümlük tarım arazisi ve sit alanının imara açılmasına da tepki gösteren Balkan, “Demircili’de hurda bir geminin sahilimizde parçalanmak istenmesi kabul edilebilir değildir.
Bu sürecin yakından takipçisi olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Öte yandan, Kuşçular’daki yaklaşık 152 dönümlük tarım arazisi ve doğal sit alanının merkezi bir kararla imara açılması da bizleri kaygılandırmaktadır” dedi.