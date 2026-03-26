Urla Ot Bayramı 28-29 Mart’ta gerçekleşecek

Mart Dokuzu Urla Ot Bayra­mı 28-29 Mart’ta Urla Be­lediyesi ve Urla Doğal Sofra Der­neği iş birliği ile düzenleniyor. Gastronomi dünyasını ve doğa severleri bir araya getirecek olan bayramda Urla’nın zengin ot kül­türü sergilenecek.

Urla Ot Bayramı 28-29 Mart’ta gerçekleşecek

Özlem SARSIN

Urla Beledi­ye Başkanı Selçuk Balkan, 28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştiri­lecek Mart Dokuzu Urla Ot Bay­ramı’nın geçmişten bugüne taşı­nan bir yaşam kültürü olduğunu söyledi. Öte yandan Urla Demir­cili Koyu’nda hurda bir geminin sahilde parçalanmak istenmesi­ne ve Kuşçular’da 152 dönümüm­lük tarım arazisi ve sit alanının imara açılmasına da tepki göste­ren Balkan, “Demircili’de hurda bir geminin sahilimizde parça­lanmak istenmesi kabul edilebi­lir değildir.

Bu sürecin yakından takipçisi olduğumuzu özellik­le ifade etmek isterim. Öte yan­dan, Kuşçular’daki yaklaşık 152 dönümlük tarım arazisi ve doğal sit alanının merkezi bir kararla imara açılması da bizleri kaygı­landırmaktadır” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
