URTEB’de Özenalp güven tazeledi

BURSA (DÜNYA) - URTEB’in 18. Olağan Genel Kurulu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Genel Kurul’da yeniden başkan seçilen Özenalp, yaptığı konuşmada, “Türkiye’de kuralına göre faaliyet gösteren sanayicilerin ve iş insanlarının, haksız rekabetle mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz. İş dünyası, adil rekabet düzeninin sağlanmasını bekliyor. Düzgün bir iş ve sanayi kanunu, teşvik sistemi istiyor. Kurallara uyunca, merdiven altı firmalar rekabette öne geçiyor ve kurallara uyan zararlı çıkıyor. Namuslu olanlar, her şeyi dört dörtlük yapanlar, haksız rekabetle uğraşıyor. Yıllar öncede böyle diyorduk bugünlerde de pek değişen bir şeyin olmadığını üzülerek ifade ediyorum. Ancak biz URTEB olarak üzerimize düşeni her zaman yaptık, yine de yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ahmet Özenalp’in Yönetim Kurulu’nda; Avukat. Z. Handan Özcebe, Enes Uçak, Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ve Doç. Dr. Derya Hekim yer aldı. İlk kez oluşturulan URTEB Genel Merkez Danışma Kurulu’nda da Ahmet Nazif Zorlu, Hüseyin Özdilek, Ali Ceylan, Mustafa Taşdelen, İlker Oral, Sinan Baykal, Nuri Coşkun İrfan, Ertuğrul Kaplan, Nurullah Altınsoy, Nuri Tike, Işık Uğurtuğ, Tuğrul Karasarlıoğlu, İhsan İpeker, Mevci Ergün, Şerif Arı ve Mürsel Öztürk yer aldı.