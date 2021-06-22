“Ürün değil, patent satmayı hedefliyoruz”

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Farklı hareket ve kontrol teknolojileri alanında uzmanlaşan HKTM, mühendislik çözümleriyle dünyada endüstriyel hareketin kontrol teknolojileri merkezi olma hedefiyle üretmeye devam ediyor.

DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak, Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi’ni (HKTM) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl ve Genel Müdür İlham Çelebi, firmanın kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları DÜNYA’ya anlattı.

Ar-Ge Merkezi olmalarının verdiği güçle hareket eden ve kontrol edilmesi gereken tüm sistemlerde teknolojik ürün imalatı ve projeler geliştirerek, Türkiye’de ve dünyada büyük projelere imza attıklarını söyleyen HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl, “Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 500 metrekare alana sahip çevre dostu fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla, yüksek enerji ve su verimliliği, iç ortam kalitesi, malzeme ve kaynakların etkin kullanımı, çevreci ve sürdürülebilir politikalarımızla, en prestijli yeşil bina sertifikası olan LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) kriterlerini yerine getirerek, bu sertifikayı LEED GOLD seviyesinde almaya hak kazanan sektöründe ilk, Türkiye’deki 14. fabrika olduk. Yeşil bina ve sürdürülebilirlik alanında biri uluslararası olmak üzere 7 ayrı ödüle layık görüldük” dedi.

Güneş panellerimiz 90 kW enerji sağlıyor

Üretim kapasitesini artırmaktan ziyade çevreye ve doğaya saygılı bir yapı inşa ettiklerini ifade eden Tunç Atıl, fabrikanın çatısında bulunan FV güneş panelleriyle ürettikleri elektrik enerjisiyle Co2 salınımını engelleyerek, yılda 92 adet yetişkin ağacı koruduklarını vurguladı. 90 kilowattlık (Kw) güneş panelleri sayesinde, 90 kW’lık enerji elde ettiklerini dile getiren Atıl, “Güneş duvarımız da, fabrika içerisini ısıtmak için kullandığımız doğalgazı yüzde 40 azaltıyor. Gri su arıtmasıyla da lavabolarda kullandığımız suların rezervuarlarda tekrar değerlendirilmesini sağlıyoruz. Bütün cam yüzeyler, tamamen özel ve aradaki kullanılan gaz miktarının yapısı değişiyor ve ısı transfer miktarı minimuma düşüyor” ifadesini kullandı. Atıl, “Binamızın alt kısımda 10 tane sondaj var. Dış hava sıcaklığında, gelen su ısı pompasına girmeden önce yerin altında 4.2 kilometre yol kat ediyor. Toprağın altındaki enerjiden ısı transferi yaptıktan sonra kışın en az 5 derece ısınmış, yazın da en az 5 derece serinlemiş bir şekilde ısı pompasına girince yüzde 40’ın üzerinde tasarruf sağlıyor” diye konuştu.



Hidrolik projelendirmelerinin, müşterilerinin taleplerine uygun olarak proje mühendisleri tarafından AB standartlarından ödün vermeden yapıldığını dile getiren Çelebi, “İmalat kapsamında hidrolik sistemler, hidromekanik özel makineler ve kendi üretimimiz hidrolik silindirler ve rotary aktüatörler yer alıyor. Hidrolik konusunda Galataport projesinde kapak sistemleri ve hidrolik asansörlerin tedarikçisi olduk. Otomasyon konusunda, İstanbul Halk Ekmek fabrikasında bizim yaptığımız ekmek kasalama sistemi kullanılıyor” dedi.

Çelebi, “Firmamız doğurganlık yaşına geldiğinde, öğrendiğimiz bilgilerle dünyaya satabileceğimiz yeni raf ürünleri oluşturmaya başladık. Bu ürünler katma değeri yüksek, içinde bilgi, yazılım ve mühendisliği barındıran ürünler oldu. 2018’den sonra proje işleri dışında, kartezyen robot ve rotary aktüatör olmak üzere iki ürün çıkardık” ifadesini kullandı. Çelebi, “Plastik enjeksiyon makineleri için yaptığımız kartezyen robotlarımızla müşterilerimize Avrupa standartlarında ve kalitesinde farklı ebatlarda ve özel ihtiyaçlara göre ürünleri imal ediyoruz. 6 eksen robotik sistemlerle besleme ve boşaltma, taşıma, paketleme ve kutulama, paletleme konularında robotik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bunu yapan bir Avusturyalı ve bir de Fransız firma var. Üretiminde 100 adete yaklaşıyoruz. Bunu 5 yıl içerisinde bin adetin üzerine çıkararak, dünyada 3. firma olmayı hedefl iyoruz” dedi. Özel projelerinin devam ettiğini ifade eden Çelebi, “Beyaz eşya sektörüne yapılan makinelerde, Türkiye’deki en iyi, dünyadaki sayılı firmalardan biriyiz. Ar-Ge bölümündeki projelerimizi üretmekten çok proje ve patent olarak, Almanya ve Amerika gibi bu işte değer kazanmış firmalara pazarlamayı hedefl iyoruz. Çin’e mal, Almanya’ya bilgi satmak hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Cezeri’nin Filli Su Saati, HKTM’de hayat buldu

Cezeri, robotiğin kurucusu ve hidroliğin ustası. Mühendislik mirasının yeni nesle ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla, HKTM Cezeri ve makinelerine ilgi gösteriyor. İlham Çelebi, “Mühendislik alanında bir merkez olmayı hedefl iyoruz. El Cezeri’yi canlandırmak ve heykel sanatına dönüştürerek, fabrikamızda sergilemeye karar verdik.Bunun için de heykel sanatçısı İskender Giray ile fikrimizi paylaştık. El Cezeri’nin su ve boşluk dengesini kullanarak yaptığı ve zamanına göre çok ileri bir tekniği sahip ‘Filli Su Saati’ni günümüze uyarlamaya karar verdik. 2017’de bu heykeli yorumlamak için çalışmalara başladık. 2 buçuk yılın ardından Filli Su Saati, HKTM ‘de yeniden hayat buldu” dedi.