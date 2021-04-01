Uşak Karma OSB, büyükbaş derisi işleyerek 95 firmanın ihtiyacını karşılayacak

Hulusi DİNÇER

UŞAK - Uşak Karma (Deri) OSB Müdürlüğü’nün AB ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafında 5 milyon 91 bin Euro hibe destekli Büyükbaş Deri İşleme Projesi, bölgede faaliyet gösteren 95 firmayı yüksek maliyetli yatırım yapmaktan kurtaracak. Uşak Karma OSB Başkanı İbrahim Karahallı, deri işleme tesisinin inşaatının tamamlanıp, 19 makinenin geçici kabullerinin yapıldığını belirterek, “Bölgemizdeki firmalara önemli destek sağlayacak tesisi 2022 yılı şubat ayında faaliyete almayı planlıyoruz” dedi.

Küçükbaş derinin sadece giysi üretiminde kullanıldığını, büyükbaş deriyle ayakkabı, çanta, kemer gibi daha yoğun kullanılan eşyaların üretiminin yapıldığını söyleyen Uşak Karma (Deri) OSB Başkanı İbrahim Karahallı, “Ayakta kalmakta zorlanan küçük baş deri işleyen sanayiciler; büyük baş deri işleme tesisinin kurulması için gerekli 30-40 milyon TL gibi yüksek finansmana sahip değildir. Organize Sanayi Bölgemizde 95 adet deri işleyen firma bulunmaktadır. Ortak çalışma kültürü gelişmemiştir. Zafer Kalkınma Ajansı ve AB’nin desteğiyle önemli aşama kaydettiğimiz Büyükbaş Deri İşleme Tesisi’nde küçük baş deri işleyen sanayiciler makine yatırımı yapmadan büyük baş deri işleyeceklerdir. Bu projeyi Türkiye’de hayata geçirecek ilk OSB olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Günde 800 büyükbaş derisi işleyecek



Büyükbaş Deri İşleme Tesisi’nin OSB sınırları içinde 8 bin metrekare alana inşaatının yapıldığını, 19 makinenin alınarak geçici kabullerinin yapıldığını dile getiren İbrahim Karahallı, “16 adet makine 2021 yılı sonuna kadar gelecek ve makine parkı tamamlanacaktır. Tesisin 2022 yılı şubat ayında faaliyete geçirilmesini planlıyoruz. Bölgemizdeki işletmelere fason olarak uygun bedellerle hizmet verecek olan tesiste günde 20 ton (800) büyükbaş) deri işlenecek, 55 kişi istihdam edilecek. Tesis, sermayesinin tamamı Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine ait bir anonim şirket tarafından yönetilecek ve işletilecek” diye konuştu.