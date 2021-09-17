Uşak Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını 6. kez açtı

Hulusi DİNCER



UŞAK - Kemalöz Mahallesi Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda 134 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Funda Kocabıyık, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Vali Kocabıyık “Dünyadaki son gelişmeler, gelecekte insanlığın tarıma ve hayvancılığa daha büyük gereksinimi olacağını ortaya koymuş; insanlar için sürdürülebilir gıda üretiminin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu acı tecrübelerle bir kez daha anlaşılmıştır. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle dünyadaki gıda arzında yakın bir gelecekte büyük sıkıntılar yaşanacağı öngörülmektedir. Bu sıkıntıların üstesinden gelebilmek için hem bölge bazlı hem de ülke bazlı ciddi politikalar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz ve bölge özelinde ilimiz, tarım ve hayvancılık bakımından önemli bir potansiyele sahiptir” diye konuştu.

Uşak’ın mevcut tarımsal üretiminin daha da artırılması için önemli destekler verildiğini vurgulayan Vali Kocabıyık “Uşakta 217 bin 44 hektar işlenen tarım arazisi ve 32 bin 234 çiftçi mevcuttur. 143 bin 230 büyükbaş ve 458 bin 215 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Hayvanlarımızdan 164 bin ton beyaz et; 15 bin 265 ton kırmızı et üretilmekle birlikte; yıllık 220 bin ton da süt üretimi gerçekleştirmekteyiz. Uşakta 4.2 milyar Türk Lirası tarımsal hasılata mevut olup; 32.1 milyon dolar değerinde tarımsal ihracat yapılmıştır. İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha da artırılması için devlet olarak vatandaşlarımıza önemli ölçüde destekler de vermekteyiz. 2021 yılının ilk sekiz aylık döneminde 85 milyon Türk Lirası tutarında tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. Bunun yanında kırsal kalkınma yatırımları kapsamında da 35 projeye yaklaşık 6 milyon Türk lirası değerinde destek verilmiş; 2.5 milyon lira değerinde 63 makine alımı yapılmıştır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Funda Kocabıyık, İl protokolü ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini keserek, fuar alanını gezdi. Çiftlik ekipmanları ve teknolojik ürünlerinin görücüye çıktığı fuar 3 gün açık kalacak.