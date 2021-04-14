Uşaklı esnaf ortak kullanım tesisi kuruyor

Hulusi DİNCER

UŞAK - Uşak Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) Başkanı Atalay Savaş, Uşak’ın Merkez ilçesinde, birliğe bağlı Marangozlar Esnaf Odası ve Ziraat Aletleri ve Nakil Vasıtaları Tamircileri Esnaf Odası üyesi olan oto tamir bakım işletmeleri, mobilya ve marangoz işletmeleri ve profil demir doğrama işletmelerinin kullanacağı bir “Ortak Kullanım Tesisi” (OTK) kuracaklarını açıkladı. Savaş “Ege Bölgesi’nde bir ilki başarmak istiyoruz. Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Manisa, Aydın ve İzmir’de böyle bir proje yok” dedi. OTK için bir fizibilite raporu hazırlayıp çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Savaş, projenin ayrıntılarını ilk olarak DÜNYA’ya açıkladı.

Uşak OKT’nın yatırım tutarının yaklaşık 42.8 milyon lira olacağını, ek harcamalarla birlikte bu tutarın toplam 50 milyon lirayı bulacağını dile getiren Atalay Savaş, “Bu tesisin yüzde 85’i AB tarafından, yüzde 15’i de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Yani esnafımızın cebinden 1 kuruş para çıkmayacak” ifadesini kullandı.



UESOB olarak ihtiyaçtan yola çıkarak bir fizibilite raporu hazırladıklarını ve Zafer Kalkınma Ajansı’na projeyi sunduklarını belirten Savaş, projenin kabul edildiğini kaydetti. Günümüzde KOBİ’lerin en çok rekabetçilikten rahatsız olduğunu söyleyen Savaş, “KOBİ’ler sınırlı finansal ve mali kapasiteleri ile bulundukları sektörlerde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılayamaması müşterilerin aynı ürün ve hizmeti şehir dışından satın almaları ile sonuçlanıyor. Diğer bir sorun ise küreselleşmenin etkileri ile KOBİ’lerin doğrudan uluslararası rekabet ortamı koşulları ile karşı karşıya gelmesidir. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin ticari ve ekonomik faaliyetlere de doğrudan etkileri bulunuyor” diye konuştu.

KOBİ’lerin diğer bir sorununun ise teknolojiye erişim olduğunu belirten Atalay Savaş, mevcut ürün ve hizmetlerin teknolojik gelişmelerle yeni nitelikler kazandığını, ancak bu gelişimin genellikle çok uluslu firmaların gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile olduğunu ifade eden Savaş şunları söyledi: “Bu noktada özelikle KOBİ’lerin bu teknolojileri kendi üretimlerinde kullanabilmeleri için ciddi yatırım yapmaları gerekiyor. Bunu yapamayan KOBİ’lerimiz yeni ürünler geliştiremedikleri gibi mevcut ürünlerini de yeni teknolojilerle güncelleyemiyor.”

“KOBİ’ler varlıklarını OKT ile sürdürebilecek”



KOBİ’lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendilerini teknoloji ile uyumlu hale getirmesi ve makine ekipman parkurlarını kaliteli, uygun fiyatlı, müşteri ilişkilerini karşılayabilir nitelikte ürün ve hizmet sunabilir hale getirmesi gerektiğine dikkat çeken Atalay Savaş, kentteki KOBİ’lerin bu değişimi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için ortak çalışma kültürünün bir an önce hayata geçirilmesi için bu projeye ihtiyaç duyduklarını anlattı. Bu noktada OKT’nin kurulmasına karar verdiklerini belirten Savaş, şöyle devam etti: “Tesisin mobilya ve demir sektöründeki işletmeler ile her geçen gün daha da önem kazanan oto tamir ve bakım işletmelerine yönelik olarak kurulmasının ise Uşak ilinin katma değer üretimine ciddi katkılar sağlayacağı ve Uşak ilini bölgesel bir üretim ve hizmet üssü haline getireceği değerlendirildi.”