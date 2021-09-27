Uşak’ta dördüncü OSB Banaz’a kurulacak

Hulusi DİNCER

UŞAK - Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni bir OSB kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Banaz OSB, yatırım arayışında olan sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, yeni iş olanakları yaratılarak istihdama katkı sağlayacak” dedi.

Uşak Banaz OSB kuruluş protokolü Uşak Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene Vali Funda Kocabıyık, Banaz Kaymakamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Oğuz Alp Çağlar, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç katıldı.

Funda Kocabıyık, Uşak’ta ekonomik büyümeye katkı sağlayan sanayi ve ticaret alanlarındaki faaliyetlerin daha ileri bir seviyeye çıkması için çalışmalar yürüttüklerini, yapılan yatırımlar ile üretimde ve istihdamda artış yaşandığını söyledi. Uşak’ta 3 OSB bulunduğunu belirten Kocabıyık, “Uşak OSB, Uşak Deri (Karma) OSB ve Karahallı OSB’de birçok işletme yer alıyor ve bu işletmeler ekonomimize ciddi katkılar sağlıyor. Uşak OSB’de parsel doluluk oranı yüzde 99, Uşak Deri (Karma) OSB’de yüzde 100 ve Karahallı OSB’de yüzde 49. Bu sebeple yeni bir OSB kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur” dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Banaz OSB’nin kurulmasına yönelik çalışma başlatıldığını hatırlatan Funda Kocabıyık, “Uşak’ta bulunan ve yatırım arayışında olan sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenilen Banaz OSB’nin; İzmir limanına ve elektrik dağıtım hatlarına yakın olması, doğal gaz hattının bu bölgeden geçmesi ve çok yakında hizmete geçmesi planlanan hızlı tren ve diğer tren yolu ile gerçekleştirebilme imkânının olması yatırımcılar için pozitif etkenler. Bugün Banaz OSB’nin kuruluş protokolünü imzaladık. İlimiz dördüncü OSB’ye kavuşacak” diye konuştu.