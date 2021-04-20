Uslu Grup firmalarından 27 ülkeye ihracat

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Güney Amerika ülkelerinden Avusturalya’ya kadar 27 ülkeye ürünlerini ihraç eden Uslu Grup firmaları, pandemiye rağmen 2020 yılında da ihracatını geliştirdi. Uslu Grup Genel Müdürü Selim Uslu, “Merkezi, Samsun Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Uslu Demir Çelik firmamız; çelik sac, boru, profil ve çelik konstrüksiyon ürünlerinin satışı işinin yanı sıra tesislerimizde bulunan makine parkı ile, flanş imalatı, trapez sac boy kesim hattı, lazer ve plazma kesici gibi makineler ile müşterilerimize hizmet veriyor. İzmir’de faaliyetlerini sürdüren grubumuzun diğer firması Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş. de, çelik servis merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Tesisimizde, çelik sac üreticisi fabrikalardan preslenmiş rulo halde alınan çelik sac ürünlerini, alıcı firmaların bulundukları sektör ve özel siparişlerine göre sevkiyata hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.

Pandemide faaliyeti sürdürdü

Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden Avustralya’ya kadar 27 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Uslu, “İhracat faaliyetlerimizin artması ve ana tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizi daha sıcak tutabilmek amacıyla 2019 yılında, İstanbul Ataşehir Nida Kule Kuzey İş Merkezi’nde, merkez ofis ve ihracat büromuz faaliyete geçti. 2020 yılında pandemi başlangıcı olan mart -nisan ayları süresince sektörde yüzde 25-30 civarında bir durgunluk yaşanmasına rağmen, firmamız yurtiçi faaliyetlerini bu dönemde durdurmadı” şeklinde konuştu.

Ek yatırımlar gelecek

Samsun’un dışında İzmir’de bulunan tesislerinin yanına yeni ek fabrika ve makine alımı yapmayı planladıklarını belirten Selim Uslu şunları söyledi: “Grubumuz firmalarının artan müşteri hacimlerine cevap verebilmek amacıyla ek makine ve bina ihtiyaçları için Samsun Tekkeköy ilçesi sınırları dahilinde asgari 10 bin metrekare kapalı alanlı fabrika inşası yatırımı planlıyoruz. Buradaki tesisimizde kullanılmak üzere lazer kesim cihazı ve dilme hattı makineleri alındı. Ayrıca İzmir de bulunan tesisimizin yanına yeni inşa edilen 5 bin metrekare kapalı alanlı yeni ek fabrika binamızda kullanılmak üzere boy kesim / dilme hattı makine alımı ile İskenderun bölgesinde yeni bir çelik servis merkezi kurulması planlanıyor.”