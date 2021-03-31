USTAM Kocaeli, gençleri meslek sahibi yapacak

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Herhangi bir mesleği olmayan veya almış olduğu mesleki eğitimle iş bulamayan bireylere ihtiyaç duyduğu alanlarda, mesleki ve teknik beceri kazandırıp, belgelendirerek beşeri sermayeyi geliştirmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, USTAM Kocaeli projesini başlatıyor. Projenin istihdama ve iş gücü piyasasına kalite katacağını söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Dünya aslında bir istihdam telaşıyla devam eder. İnsanlar bunu çözdüğünüz ölçüde mutlu olur. Pratik toplum olmamızdan dolayı krizi fırsata çevirebiliyoruz. Makine OSB’de istihdam yüzde 33 artmış durumda. Bu, sanayicimizin işine sahip çıktığını gösteriyor” dedi.

“Projeye başvurular 12 Nisan’da alınacak”



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da, “Projemiz ortak aklın bir örneği. Kocaeli’de faaliyet gösteren OSB’lerin neredeyse tamamı, odalarımız ve üniversitelerimiz projenin içinde. Bizim için gurur verici bir tablo. Hayat bize inanılmaz değişimlerle geliyor. Bu meydan okumalara ayak uydurmak zorundayız” ifadelerini kullandı. İstihdamla ilgili gelen yoğun taleplere çözüm sunmak için bu projeye imza attıklarını söyleyen Büyükakın, “12 Nisan’da başvurular alınacak. Sonra komisyonlarımız ön elemeler yapacak. Hedef kitle örgün eğitim çağını tamamlamış ama mesleği olmayan gruptan oluşuyor” açıklamasını yaptı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ara eleman konusunda sanayimiz sıkıntı çekiyor. İhtiyacımız olan ara eleman noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projesi bizler için umut verici oldu. Kişilere firmalara sorularak eğitim verilmesi çok cazip. Ülkemizin nüfusu 83 milyon. Almanya’da bizim kadar nüfusa sahip. Orada 45 milyonun üzerinde insan çalışıyor. Bizde ise bu rakam 27 milyon. Bu konuyu çözmeden büyüyemeyiz” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Mezunlarımızın iş bulmasını arzu ederiz. Bu projede bilişim noktasında görev alacağız. İnşallah bilim ve sanayi şehri Kocaeli’mize Gebze Teknik Üniversitesi olarak önemli hizmetler sunacağız” şeklinde konuştu. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise, “USTAM Projesi’nin temeli yaklaşık 4 yıl önce atıldı. Sektörel ihtiyaçları karşılamak adına koordinasyon bozukluğu vardı. Biz sektör temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay düzenleyerek ihtiyaç duyulan meslek alanlarını belirledik . Yetenekli eleman yetiştirme noktasında kentimizin ve milletimizin hizmetindeyiz” ifadesini kullandı.

600 kursiyer üniversitelerde 2,5 ay eğitim görecek



USTAM Kocaeli Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi’nin eğitimlerinde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve sektörde deneyimli, alanında uzman eğitimciler görev alacak. Fizibilite çalışmaları sonrasında sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli 15 meslek alanı da belirlendi. Öncelikli meslek alanları; Robotik Kaynak Operatörü, CNC Operatörü, Torna Operatörü, Montaj Elemanı, Bakım Uzmanı, IT Uzmanı, Yazılım Uzmanı, Mekanik Üretim Elemanı, Elektrik İşleri, Metal Kalıp Ustası, Otomasyon, CAD/CAM, Ar-ge Uzmanı, Kalite Uzmanı ve Satış Pazarlama olacak. Mesleği olmayan bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik beceri kazandırmayı amaçlayan projenin paydaşları arasında İMES OSB, Güzeller OSB, KSO, KOTO, KOÜ, GTÜ, İŞKUR, Ford Meslek Yüksekokulu ve Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu bulunuyor. İlk etapta 600 kursiyerin eğitim göreceği kursların 2,5 ay sürmesi bekleniyor.