Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 10 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında Esenler, Çatalca, Tuzla, Büyükçekmece ve Fatih ilçelerinde narkotik madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

4 adres ile bir tır ve otomobile düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 84 kilo 75 gram mariuhana, 4 kilo 350 gram metamfetamin, 1 kilo 850 gram kokain ile 291 bin 312 adet yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.