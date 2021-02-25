“Uzakdoğu’dan ithalat artışı sektörü zorlamaya başladı”

MERSİN-Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Üyesi Serhat Servet Dövenci, metal sektöründe Uzakdoğu’ya uygulanan anti damping’in gevşemesiyle birlikte, Türkiye’ye ithal ürünün daha fazla girdiğini aktardı. Kızıltan ve Dövenci, bundan dolayı sektörün zorlanmaya başladığını ve 2021’den endişeli olduklarını dile getirdi.

Avrupa’da pandemi sürecinde üretim olmaması nedeniyle, metal sektörünün pandemiden olumsuz etkilenmeyen sektörler arasında yer aldığını anlatan Ayhan Kızıltan, Türkiye’ye yönelik talebin arttığını kaydederek iş hacminin son aylarda artış eğiliminde olduğunu anlattı. Öte yandan yükselen döviz kurları nedeniyle sektördeki sermaye ihtiyacının da geçmişe göre arttığını ifade eden Kızıltan, “Pandemi sonrasında Uzakdoğu ülkelerine uygulanan ambargo nedeniyle yurtdışından metal girişi olmayınca metal sektöründe iş hacimleri arttı. Artan talebe yetişmenin zorlaşması da metal fiyatlarının yükselmesine neden oldu” şeklinde konuştu.

Metak sektörü açısından açısından 2020 yılının iyi geçtiğini belirten Serhat Servet Dövenci de bu olumlu tabloda Uzakadoğu’ya uygulanan anti damping uygulamalarının önemli bir payı olduğunu ifade etti. İyimser tablonun 2021 de devam edip etmeyeceğini öngöremediklerini belirten Dövenci, “Yeni yıldan itibaren anti dampingler yüzde 30’dan yüzde 10’a düştü. Dolayısıyla tüm mallar ülkemize girmeye ve sektör yeniden zorlanmaya başladı. Mevcut siparişlerimizde sorun olmaz ama önümüzdeki süreçte yeniden bir daralma yaşanabilir” değerlendirmesini yaptı.

“Yeni sipariş almakta zorlanabiliriz”

İç piyasada maliyetlerin gün geçtikçe arttığını, yurtdışında ise dolar ve Euro’nun giderek düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Dövenci, birkaç ay içinde sipariş almakta zorlanabileceklerine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Banka kredi faiz oranları yüzde 21’lere yükseldi. Bu oranların geçen yılki gibi yüzde 8-10 aralığına inmesini bekliyoruz. Önceleri çalışmalarımızı banka kredileri ile finanse edebiliyorduk. Şimdi o da zorlaştı. Vadeli satışlar zorlaşıyor, kur nedeniyle sıkıntı var. Sıcak para eksikliği önümüzdeki günlerin sorunu haline gelebilir. Ayrıca ihracatçılar konteyner bulmakta zorlanıyor. Sorun Türkiye genelinde yaşanmasına rağmen Mersin’de çok daha fazla hissediliyor. Çözüm için ürünleri zaman zaman İstanbul’a göndermek zorunda kalıyoruz ama maliyetleri artırıyor.”