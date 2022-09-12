Uzay endüstrisinin liderleri GUHEM’de buluştu

DÜNYA (BURSA)

Plan-S, Roketsan, Türksat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği’nin (SASAD) destekleri ile Altair Enterprises tarafından organize edilen ve Türkiye’de ilk kez gerçekleşen Uluslararası Uzay Kongresi sona erdi. Kongre kapsamında uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapıldı.

‘Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz’

Uluslararası Uzay Kongresi’nin Türkiye’de ilk kez gerçekleşmesine vesile olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu “Bizim için çok heyecan verici bir deneyim oldu. Kongre, sektörün ileri gelenlerine ülkemizin uzay alanındaki potansiyelini tanıtmamıza imkan sağladı. Ayrıca ülkemizde uzay alanında faaliyet gösteren pek çok şirketin de yabancı şirketlerle yeni işbirlikleri kurması noktasında önemli bir platform oluşturdu. GUHEM olarak uzay farkındalığını artırmak için çalışan bir kurumuz. Bu farkındalığı oluşturmak için sadece yerel değil uluslararası arenada da büyük işler başarıyoruz” dedi.

Dev firmalar bir arada

Kongreye Türkiye ve dünyadan sektörün lider şirketleri katıldı. ESA yetkilileri ile birlikte Spire, GMV Aerospace and Defence, Redwire Space Europe, Planet, AAC Clyde Space, Maxar Technologies, Nanoracks Europe, Beyond Gravity, Roketsan, Türksat, PlanS, Arianespace gibi uydu, yazılım ve donanım şirketlerinden uzman isimler uzay sektörünü tümüyle ele aldı.