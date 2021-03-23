Esra ÖZARFAT/ BURSA

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Bursa Emek Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Ücretler üzerinde ağır vergi yükü olduğuna vurgu yapan Kavlak, “Verginin birinci dilimi, 2002’de 16 asgari ücretti. Bu, 2008’de 27 asgari ücrete çıktı. Bu, bugün ne yazık ki yalnızca 7 asgari ücret oranında. Asgari ücretle çalışanlar bile 8’inci aydan sonra yüzde 20 vergi dilimine takılıyor. 2018’de tahsil edilen yaklaşık 139 milyarlık gelir vergisi tutarının 129 milyarı, yani yüzde 93’ü gelir vergisi kesintilerinden oluşuyor. Bu yolla alınan gelir vergilerinin çok büyük bir kısmı da ücretler üzerinden kesilen vergilerden oluşuyor.

Örneğin 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira olarak belirlenen asgari ücret, kesintiler sonunda net 2 bin 826 lira olarak ödeniyor. Dolayısıyla asgari ücretle çalışanların aylık gelirlerinin yüzde 21’i henüz ellerine geçmeden devlet tarafından kesintiye uğruyor. 8’inci aydan sonra, bu oran yüzde 26’yı buluyor. Bu, yüksek ücretlilerde çok daha fazla oluyor. Bizim ortalamamıza göre yüzde 45’i buluyor. Buna bir de, yüzde 64’ü bulan dolaylı vergileri de eklediğimizde, ücretlilerin ödediği vergi katlanmış oluyor. Üzerimizdeki vergi yükü, her geçen gün ağırlaşıyor” dedi.

Pandemide 52 yeni iş yerinde 11 bin yeni üye

Türk Metal olarak, salgın sürecinde verdikleri sınavdan başarıyla çıktıklarını aktaran Kavlak, “İmzaladığımız protokol, bizi çok rahatlattı. Daha devletimiz herhangi bir karar almamışken biz, bu süreçte işçi çıkartılmayacağına ilişkin maddeyi anlaşmaya koyarak, elimizi güçlendirdik. Tek bir arkadaşımız bile işten çıkarılmadı. Yaptığımız anlaşma gereğince arkadaşlarımızın ekonomik bir kaybı olmadı. Herkes ücretlerinin tamamını aldı. Rahatsızlıklar başlar başlamaz harekete geçtik ve tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına ek madde koyarak Covid-19 tedavisi görenlerin tek kuruş ödemeden hastanelerden yararlanmalarını sağladık” diye konuştu. Pevrul Kavlak, salgın döneminde 52 yeni iş yerinde örgütlendiklerini, yaklaşık 11 bin kişiyi sendikaya kattıklarını söyledi.

Bilik, güven tazeledi

Tek liste ile gidilen seçimlerde Şube Başkanlığına Nizamettin Bilik yeniden seçildi. Sendikalaşmanın anayasal hak olduğuna vurgu yapan Kavlak, "Biz, bu hakkımızı özgürce kullanamıyoruz. Bir süredir Bursa'daki bir işyerinde, eylemlerimize, mücadelemize rağmen işçilerin işten atılmasını önleyemiyoruz. Son olarak, Bursa'da 70 arkadaşımız işten atıldı. Tek suçları, Türk Metal'e üye olmaktı. Biz, hakların kağıt üstünde kaldığı bir düzen istemiyoruz. Anayasalar, yasalar değişebilir ama biz asıl olarak zihniyetlerin değişmesini talep ediyoruz” diye konuştu.