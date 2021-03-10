Uzmar, ‘Kurtarma 14 römorkörü’nü denize indirdi

KOCAELİ - Geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşme kapsamında KEGM için hazırlanan 2 adet RA 3200W tipi römorkörlerin ikincisi olan Kurtarma 14, dünyada kendi sınıfında denizcilik, manevra ve eskort kabiliyeti en yüksek römorkörler olarak kabul gören, son teknolojiler ile donatılmış RAstar 3200W serisinden. Gemi kurtarma, eskort, römorkaj, çekme ve itme, yangın söndürme, hazırda bekleme (stand-by), liman hizmetleri sunan römorkörlerin her biri, iki adet değişken pitchli ASD pervaneyi tahrik eden, iki adet deniz tipi dizel makine ile sevk edilecek.

80 ton çekme gücüne sahip



Yılda 50 bin geminin geçtiği Türk boğazlarının can ve mal emniyetinin çok önemli olduğunun altını çizen Uzmar Tersane Müdürü Orhan Kum, “Yeni iki römorkör ile burada pay sahibi olacağımızı düşünüyorum” dedi. Uzmar Proje Müdürü Burak Bölükbaşı ise, Kurtarma 14’ün 32 metre boya ve 80 ton çekme gücüne sahip olduğunu belirterek, pandemiye rağmen tam zamanında suya indirildiğini vurguladı. Uzmar Planlama Müdürü Arif Volga Kaya da, istasyon bazlı seri üretim sayesinde yüksek verim ve kaliteyi tutturduklarına işaret etti. Söz konusu römorkörlerin kontratının 9 ay önce imzalandığını belirten Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ, “Bunlar, projesi Robert Allan tarafından dizayn edilmiş olan, en çok inşa ettiğimiz römorkörlerden. 12 ayda teslim etmiş olacağız. Bu, fabrikamızın dünya standartlarının da üzerindeki performansını ortaya koyuyor” dedi.

Saam Towage El Salvador S.A ile teslim protokolü



Uzmar'ın Saam Towage El Salvador S.A için ürettiği ASD RAstar 3200W eskort römorkörlerin teslim protokolü de, firmanın Teknik Direktörü Pablo E. Caceres ile Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ tarafından Uzmar'ın İstanbul ofisinde imzalandı. Sözleşmesi 31 Ocak 2020'de imzalanan ve Kasım-Aralık aylarında suya indirilen iki römorkörün teslim töreni önümüzdeki günlerde planlanıyor. Robert Allan dizaynı RAstar 3200W ASD römorkörler 32 metre boyunda,+80 ton çekme gücüne ve + 13,5 knot hıza sahip.