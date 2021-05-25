Uzmar Tersanesi, ek yatırımlarla kapasitesini yüzde 95 artırdı  

İZMİR - Uzmar Tersanesi, pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermedi. Romörkör ve iş botu konusunda dünyanın en önemli üreticilerinden biri olan Uzmar, 2020’de inşasına başladığı ilave tesisleri ile kapasitesini yüzde 95 artırırken, aynı zamanda kalitesini yükseltip, teslimat süresini kısalttı. Tersane, aynı anda daha fazla sayıda ve daha büyük tonajda gemiler inşa edebilecek imkana kavuştu. Firma ayrıca Brezilya’da faaliyet gösteren Hidrovais do Brasil S.A. ile geçtiğimiz günlerde iki adet RApide 4600 serisi pushboat römorkör inşası için sözleşme imzaladı.

Bin 500 kişilik istihdamı var

Yatırım kapsamında, yeni nesil çelik grid teknolojisi ile donatılan boya hollerine ilave olarak, yarı mekanize yükleme desteği olan kapalı makine dairesinin de faaliyete girdiğini söyleyen Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, “Kullanımına başlanan 2 adet tamamen kapalı üretim hangarı, toplam 270 ton taşıma kapasitesine sahip tavan vinçler ile donatılırken, ana imalat hangarında 180 tonluk bloklar, ilave bir desteğe ihtiyaç duymaksızın tek parça halinde kaldırılabiliyor. Projenin önemli kısmını oluşturan 3. bölge yatırımının tamamlanması ile üretim kapasitesini %95 artırdık ve aynı anda römorkör inşa kapasitesini 20 adetin üzerine çıkarmış olduk. Bin 500 kişiyi istihdam ettiğimiz tersanemizde 400 kişilik dinlenme ve sosyal tesis inşasının da sonuna geldik” dedi.

Üniversitelerle işbirliği yapıyor

Özellikle römorkör ve iş botu alanında dünyada en prestijli projelere imza attıklarını ifade eden Altuğ, “Dünyanın en büyük römorkörcülük firmalarından biri olan ve 13 ülkede faaliyet gösteren SAAM için ürettiğimiz Kanada’nın ilk IMO Tier III emisyon gerekliğini karşılayan römorkörü, Kuveyt Petrol Şirketi (KOC) için inşa ettiğimiz 60 metre boya sahip çok maksatlı acil müdahale gemisi ve Danimarka Aarhus Limanı’na teslim edilecek bölgenin en çevreci römorkörü gibi projeler ile de başarılarımızı sürdürüyoruz. Dünya devleriyle rekabet edebileceğimiz yeni teknolojiler ve gemi tipleri üzerinde de Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve kuruluşları ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz” diye konuştu.

Brezilya’dan iki römorkör siparişi

Üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra yeni sözleşmelerin de müjdesini veren UZMAR Tersanesi, Brezilya’da faaliyet gösteren HIDROVIAS do BRASIL S.A. ile geçtiğimiz günlerde iki adet RApide 4600 Serisi pushboat römorkör inşası için sözleşme imzaladı. Daha önce bu firmaya 8 adet dizel elektrikli Rapider 4600 römorkörü teslim ettiklerini hatırlatan A Noyan Altuğ, “Robert Allan Ltd. dizaynı olan RApide 4600 serisi römorkörler, 45.6m boya, 16.5m genişliğe ve 65 ton çekme gücüne sahip olacak. Üçer adet azimut pervaneye sahip olacak bu römorkörler, mavna konvoylarını iç su yollarında itmek için tasarlandı. Dizel elektrik sistemi, esnek bir şekilde monte edilmiş üç orta hızlı jeneratör setinden oluşacak. Motorlar, Heavy Fuel Oil veya Marine Gas Oil ile çalışabilecek. Bu dizel elektrikli römorkörlerin nehir taşımacılığı endüstrisinde verimlilik ve güvenlik standartlarını yükselteceğine eminiz” sözlerini dile getirdi.