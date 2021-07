Vahşi katı atık depolama sahalarına çözüm bulunacak

KOCAELİ - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) yürütücülüğünde başlayan proje kapsamında vahşi katı atık depolama sahalarını iyileştirerek çevre ve su kaynaklarına yönelik tehlikeleri azaltmak için akıllı karar destek sistemleri geliştirilecek. “Vahşi Katı Atık Depolama Sahalarını İyileştirerek Çevre ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmak için Akıllı Karar Sistemleri" başlıklı projede Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya'dan üniversite, belediye ve özel firmaları temsil eden 9 ayrı ortak kuruluş yer alıyor.

Kuruluşlar arasında, Gebze Teknik Üniversitesi (Yürütücü), Pamukkale Üniversitesi, Fano Büyükşehir Belediyesi (İtalya), Denizli Büyükşehir Belediyesi, Training 2000 (İtalya), Silesian University of Technology (Polonya), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaristan), Research and Development Biointech (Bulgaristan), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (Romanya) bulunurken, proje içerisinde yer alan sosyal ortaklar arasında ise, Network of Municipalities in the Apennine Mountains (İtalya), Gebze İnşaat Mühendisleri Odası, ECO Knowledge GT (Bulgaristan), Denizli Çevre Mühendisleri Odası, Research Organization and Manufacture of Bioproducts (Bulgaristan) ve Polish Society of Circular Economy (Polonya) bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleştirilen proje başlangıç toplantısında konuşan proje yürütücüsü Prof. Dr. Selçuk Toprak, projenin çok önemli bir çevresel soruna çözümler üretmek ve ulusal/uluslararası çalışmalara katkı sağlamak amacıyla ortaya çıktığını ve alanlarında uzman olan uluslararası ekiplerin bu ortak amaç doğrultusunda bir araya geldiğini belirtti. Türkiye’de, Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve dünyada mühendislik görmeden yapılarak halen kullanılan veya terk edilmiş katı atık depolama sahalarının iyileştirilmesinin önemine işaret eden Toprak, projenin çıktıları olan yeni geliştirilecek akıllı karar destek sistemleri, yeterlilik araçları, çok dilli e-öğrenme platformu, öğrenme modülleri ve akıllı rehberlik el kitabının sürdürülebilirlikle ve konuyla ilgili çeşitli sektörlerde çözümlere ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’da, bu projenin yalnızca proje ortağı olan ülkelere değil, Avrupa Birliği (AB) içinde ve dışındaki diğer ülkelere de faydalar sağlayacak fikri çıktılar üreteceğini ifade etti. 2 gün süren toplantıda ulusal raporlar sunularak, sorunlar tartışıldı ve projenin fikri çıktılarının üretilip hizmete sunulması takvimi netleştirildi. Yaklaşık 2 yıl sürecek olan projenin sonuna doğru 5 ortak ülkede tüm paydaşlarla çalıştaylar yapılması ve proje bitişinde de GTÜ'de herkese açık kapsamlı, uluslararası bir konferans gerçekleştirilmesi planlanıyor.