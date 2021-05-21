Vakıf Bera Kent Parkı hizmete açıldı

BURSA (DÜNYA) - Yeni dönemde Bursa’ya 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı’na benzer bir projeyi Yıldırım’da hayata geçirdi. 253 dönüm alana kurulu Vakıf Kent Parkı'nın bünyesinde boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunuyor. Bölge halkı tarafından bir süredir kullanılan parkın resmi açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile vatandaşlar katıldı.

"Projeler bir bir hayata geçiyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Bursa’nın kendine has dokusuyla her daim adından söz ettiren bir şehir olmasının yanı sıra; tarımdan sanayiye, ulaşımdan turizme, çağın gerektirdiği şartları yakalayarak, eski ile yeniyi harmanlayabilen bir kent olduğunu söyledi. Aktaş, bakanlıkla yaptıkları görüşmelerde sürekli Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması, kentsel dönüşüm, sağlıklı bir altyapı ve çevre ile Osmanlı'yı kuran şehrin tarihi dokusunun korunması olmak üzere 4 konuyu hep ön planda tuttuklarını vurguladı. Bu konu başlıkları altında 17 ilçede de devam eden çok önemli projeler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Büyükşehir’imizin yaptığı projeyi bizatihi TOKİ'ye uygulatarak eski stadyumun olduğu bölgede Bursa Millet bahçesini hayata geçirdik. Doğanbey TOKİ'nin oralarda Doğanbey Millet bahçesi dedik. Çok değerli bir arazi olmasına rağmen İller Bankası'nın alanını da araziye katarak altına da otoparklar yaparak yaklaşık 20 dönümlük alanda millet bahçesi yapımına başladık. Yıllardır konuşulan ama maalesef sit alanı olması ve benzeri engellerden dolayı hayata geçirilemeyen 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi'nde bugün ilk fidanı dikiyoruz.” dedi.

Bursa'yı yeşil kimliğine kavuşturmak için 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi koyduklarını vurgulamayan Aktaş, “Rekreasyon alanları, çocuklar için lunapark ve beraberinde göletleri, kafeteryaları ve spor tesisleri ile yaklaşık 253 dönümlük yeni bir alanı daha şehrimize kazandırıyoruz. Tabii istiyoruz ki gençlerimiz daha güvenli ve daha kaliteli ortamlarda yetişsinler. Yıldırım yüzölçümü olarak Bursa'nın yüzde biri ama nüfus olarak yüzde 21, 22’ye tekabül ediyor. O yüzden Yıldırım'a dair yeni yeşil alanlarımız artarak devam edecek. Yaklaşık 55 milyon 300 bin liraya mal olan 253 dönümlük vakıf Kent Parkımızın hem Yıldırım'a hem Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Hedef 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da açılışı yapılan projenin sadece basit bir park projesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, 53 milyon TL yatırım değeri olan içinde spor tesislerinin de bulunduğu ayrıcalıklı bir projenin Bursa’ya kazandırıldığını söyledi. Son 20 yıldır Türkiye genelinde hayata geçirilen çevre yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Ben bu alana baktığımda 20 yıllık AK Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa hassasiyetini görüyorum. Kendilerince bize bugün çeşitli vesilelerle çevrecilik ve doğa dersi vermeye çalışanlara şunları söylemek istiyorum. Bakın AK Parti iktidarları öncesinde Türkiye'de bir tane millet bahçesi yoktu. Bugün 57 millet bahçesini hizmete açtık ve 264 tane millet bahçesi için de Bakanlığımız belediyelerimiz çalışıyor. Hedefimiz 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapmak. Bugün İstanbul'umuz da yaklaşık 6 milyon metrekare, başkentimiz Ankara'da 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. Yine Osmanlı Başkenti Bursa'mız da hedefimiz 1,5 milyondu. Ama ben bu hedefi başkanım da uygun görürse 3 milyon metrekareye çıkarmak istiyorum. Bursa’mıza yakışan budur. İnşallah 3 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle Bursa'mızda da bahçelerimizi, parklarımızı yapacağız ve yeşil alan miktarını arttıracağız.” dedi.

"3 yılda 17 milyar lira kaynak sağladık"

Son 20 yılda çevre, şehircilik ve altyapı anlamında büyük bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Bakan Kurum, “2000 yılında sadece 145 tane arıtma tesisi vardı. Bugün baktığımızda tam 8 kat artırarak atık su arıtma tesislerimizin sayısını 1.170’e çıkardık. Yine yüzde 35 olan atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu ise bugün hamdolsun yüzde 90 seviyesine geldi. Yine 2000’li yılında bu ülkede düzenli çöp depolama sahası maalesef yoktu. Çöpler vahşi şekilde depolanıyor ve şehirlerimizin hemen yanında çöp dağları oluşuyordu. Bugün baktığınızda bırakın düzenli depolama tesislerini, artık sıfır atığı konuşuruz. Bugün tüm ülkemizde 90 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz ve 2023 yılına kadar ülkemizin geline yaygınlaştıracağımız sıfır atık projesi ile sadece 3 yılda 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir değerli atığı geri dönüşüme tabi tuttuk ve bu anlamda binlerce kişiye istihdam oluşturduk. Ekonomimize de bu kapsamda 17 milyar lira kaynak sağladık ve bu çalışmalarımızda birlikte tam 209 milyon ağacın kesilmesini engellemiş olduk.” ifadelerini kullandı.

Filistinli Bera’nın adı verildi

Bakan Kurum, İsrail’in hava saldırısında kaybettiği babasını kaybeden 12 yaşındaki Bera’nın isminin parka verilmesini önerdi. Bakan Kurum’un önerisiyle parkın adı Vakıf Bera Kent Parkı oldu.