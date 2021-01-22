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Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü kat karşılığı konut ve bina inşaatı yaptıracak

İstannbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü kat karşılığı konut ve bina inşaatı yaptırmak ihaleye çıkıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından; Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesi ve Fatih ilçesi, Sancaktar Hayrettin Mahallesinde bulunan ve ilanda belirtilen ada ve parsellerde kat karşılığında konut ve bina yapım ihalesi gerçekleştirecek.

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