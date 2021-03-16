Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi alımı yapacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü erkek ve kadın Koruma ve Güvenlik görevlileri alımı yapacağını duyurdu.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alacak.