Vakko, Down Town ile lüksü Bursa’ya götürüyor

Bursa’da başlayan yatırımlarıyla inşaat ve gayrimenkul sektörünün öncü markalarından biri olmayı hedefleyen Atış Şirketler Grubu, lüks marka segmentinin öncülerinden Vakko Grup ile işbirliği yaptı. Vakko Grup, ‘Hayallerin Şehri’ sloganıyla Atış Yapı’nın Bursa’da hayata geçirdiği Down Town projesinde 4 bin metrekarelik alanda tüm markalarıyla yer alacak.

İşbirliğinin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, 650 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Down Town’ı Bursa’nın en büyük karma yaşam projesi olarak nitelendirdi. “Vakko yatırımımız içindeki en büyük ve en önemli işbirliğimiz” diyen Atış, bundan mutluluk duyduklarını söyledi. Atış, “Bursa bölgesinde lüks yaşama değer katacak Down Town, yeni nesil alış veriş deneyimi yaşatacak. Burada her yapılanmada lüksü ve çizgi üstü deneyimleri müşterilerimize sunacağız” dedi.

Yatırım maliyeti 400 milyon dolar

Proje yatırım tutarını 300 milyon doları inşaat, 100 milyon doları arsa maliyeti olmak üzere toplam 400 milyon dolar olarak açıklayan Ahmet Atış, 72 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip projenin şu anda yüzde 70’inde kiralama sözleşmesi imzalandığını kaydetti. Atış, üçüncü çeyrek sonunda yüzde 99 kiralama hedeflediklerini aktardı.

Down Town’da 30’a yakın yabancı markanın da bulunduğunu ifade eden Atış, “Markalar arasında ilk defa Bursa’ya gelecek olanlar da var” diye konuştu. Projede lüks konseptte 320 odalı bir otel de bulunacağını açıklayan Atış, “Otel markası Intercontinental olacak. Burada 112 adet marka residance yer alacak” bilgisini verdi.

Vakko, 7 markasıyla Down Town’da olacak

Down Town’daki yatırımlarının bir AVM’deki en büyük toplam alana sahip projeleri oldu ğunu ifade eden Vakko CEO’su Jaklin Güner, “Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda Vakko dostlarıyla buluşuyoruz. Vakko Erkek, Vakko Kadın, Vakko Home, Couture, Eşarp, Çanta, Ayakkabı, Parfüm, Aksesuar, V2K markalarımız bulunacak. 530 metrekarelik Vakkorama mağazamız ise adeta bir deneyim alanı” dedi.

Bursa’nın gelişmiş imalat sanayi ve ticareti sayesinde küresel bir çekim merkezi olmaya başladığını söyleyen Güner, “7 mağazamızla 500 bin yeni müşteriye ulaşmayı hedeflediğimiz Down Town ile Bursa’da lüks deneyimini yeniden tanımlayacağız” diye konuştu.

Bursa yatırımlarıyla birlikte bölgede 300 kişiye istihdam sağlayacaklarını, özellikle yönetim düzeyinde kadın istihdamını önemsediklerini dile getiren Güner, Down Town’daki mağazanın 2023 yılı içinde açacaklarını da aktardı. 2023 yılında 30 yeni mağaza açacaklarını duyuran Jaklin Güner, Nişantaşı’nda açacakları Vakko Hotel & Residence ile lüks yaşam anlayışına yeni bir soluk getireceklerini söyledi. Güner, “Stratejik satın alma işlemine imza attık ve online siparişte iyi yemek deneyimini yaşamak isteyenlerin tercih ettiği Fuudy platformunun yüzde 32’sine ortak olduk” dedi.

İstanbul lüks sektöründe hub oldu

Euromonitor ‘Luxury Goods in Turkey’ raporuna göre Vakko’nun Türkiye lüks sektöründe en hızlı büyüyen marka olduğunu söyleyen Jaklin Güner, Türkiye’nin lüks sektörü için önemli bir destinasyon olmaya başladığını dile getirdi. “Havaalanı ile birlikte İstanbul lükste hub haline geldi” diyen Güner, turizmdeki büyümenin de lüks sektörüne olumlu yansıdığını belirtti. Güner, büyükşehirlerde toplam lüks harcamasının yüzde 25-30’unu turistlerin yaptığını ifade etti. Güner, 2023^te küresel lüks sektörünün yüzde 5 ile 10 arasında büyüyeceğini de söyledi.