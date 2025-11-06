Vali Dr. Yılmaz: Yatırımcı dostu Osmaniye inşa ediyoruz

Güneş DOĞDU SOYLU

Yer fıstığı başta olmak üzere çok sayıda tarımsal üretim­de ön sıralarda yer alan Os­maniye, iyi tarım uygulamalarıyla yeni tarımsal üretimlere odaklan­dı. Yatırımcılar için önemli avan­tajlara sahip Osmaniye, son yıllar­da bunun meyvelerini alırken yeni kurulan Toprakkale’deki OSB’de son aşamaya gelmiş durumda.

DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yıl­maz; şehrin tarımsal potansiyeli­ni, organize sanayi bölgesindeki gelişmeleri, deprem sonrası yürü­tülen yeniden yapılanma sürecini ve kadın istihdamına yönelik pro­jelerini anlattı.

“Osmaniye OSB, ülkenin öncü bölgeleri arasında”

Osmaniye Organize Sana­yi Bölgesi (OSB), 800 hektarlık alanda faaliyet gösteren 142 te­siste yaklaşık 14 bin kişiye istih­dam sağlıyor. Ağırlıklı olarak de­mir-çelik, metal ve tekstil sektör­lerinin yer aldığı OSB, Türkiye genelinde öncü bölgeler arasında bulunuyor. Vali Yılmaz, Osmani­ye’nin ihracatta ülke sıralama­sında 30. sırada yer aldığını be­lirterek, “Ürünlerimiz İskende­run ve Mersin Limanı üzerinden ihraç edildiği için istatistiklerde Osmaniye’ye yazılmıyor. Aslın­da çok daha öndeyiz,” dedi. Yeni yatırımların da yolda olduğunu vurgulayan Yılmaz, Toprakkale ilçesinde 2 bin 500 dönüm alan üzerinde kurulacak yeni ihtisas OSB’nin çevre dostu, teknoloji odaklı üretim yapısıyla bölgeye değer katacağını söyledi.

“Yatırımcıların gözdesi olduk”

Vali Yılmaz, Osmaniye’nin ya­tırımcılar açısından stratejik bir avantaja sahip olduğunu belirtti: “Osmaniye; limanlara, otobanla­ra ve demiryollarına yakınlığıy­la lojistik olarak Türkiye’nin en avantajlı noktalarından biri. Ay­rıca, ilimiz 5. teşvik bölgesinde yer alsa da OSB içinde yatırım ya­pan firmalar 6. bölge teşviklerin­den faydalanabiliyor. Bu da cid­di bir rekabet avantajı sağlıyor” Yılmaz, sanayideki dönüşümün odağında çevresel sürdürülebi­lirlik, enerji verimliliği ve dijital­leşmenin olduğunu belirtti.

“OSB’ye muz serası kurduk”

Organize Sanayi Bölgesinde yeşil osb çalışmaları kapsamın­da muz serası kurduklarını bildi­ren Vali Yılmaz, “Örnek bir proje oldu. 20 dönüm alanda geçtiği­miz sene muz seramızı kurduk. Yaptığımız harcamayı çıkardığı gibi, muz seramız OSB Müdürlü­ğümüzün giderlerinin de yüzde 30’unu karşılıyor. Çok kalite muz üretimi gerçekleştiriliyoruz. Bu üretimin ardında iki adet daha seramız daha kuruldu” dedi.

“Yer fıstığının başkentiyiz”

Yer fıstığının başkenti olan Os­maniye’nin bu konudaki çalışma­larına değinen Yılmaz, “Osmaniye yer fıstığı üretiminde 2025 yılın­da 128 bin dekar alanda 52 bin ton üretimle ülkemizde 2. sıradayız. Yer fıstığında başkentiyiz çünkü tesisleşme açısında birinci sırada­yız. Üretimin yüzde 90’nı Osmani­ye’deki işletmedeler yapılıyor. 350 işletmede yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor. Fıstığın geliş­tirilmesi konusunda çalışmaları­mız devam ediyor. Yer fıstığı kenti­mizin istihdamına çok büyük katkı sunuyor” dedi.

Çukurova’nın bereketli toprak­larında çok sayıda önemli tarım­sal ürünler ürettiklerini değinen Vali Yılmaz, “Turp üretiminde bi­rinci sıradayız. Türkiye’de üretilen turpun yüzde 80’ini Osmaniye’de yetiştiriliyor. Zeytin üretimin­de altıncı sıradayız. Soya ve pıra­sa üretiminde dördüncü sıradayız. Mandalina üretiminde de altıncı sıradayız. Susam üretiminde do­kuzuncu sıradayız” şeklinde bilgi verdi.

Son yıllarda tarımdaki yeni uy­gulamalar ile farklı üretimlere de yöneldiklerini anlatan Vali Yıl­maz, “Damla sulama, iyi tarım, or­ganik üretim ve dijital teknik takip sistemleri yaygınlaşıyor. Damla­ma sulama sistemleri, sera tarımı, topraksız tarım, iyi tarım, organik tarım gibi sürdürülebilir yöntem­leri giderek daha fazla benimsi­yoruz. Çiftçilerimiz sadece veri­me değil kaliteye ve pazarlamaya odaklanıyor. Çilek, narenciye, avo­kado, muz, ejder meyvesi gibi daha önceden bölgede yaygın olmayan alternatif tarım ürünleri de üretil­meye başlandı. Teknoloji destekli tarım uygulamaları yaygınlaşıyor örneğin drone ile ilaçlama, toprak analiz sensörleri, dijital teknik ta­kip sistemleri de kullanılmakta­dır. Çiftçilerimiz artık sadece veri­me değil kaliteye ve katma değere odaklanıyor” diye konuştu.

"17 kooperatife 205 kadın ortak"

Kadınlara yönelik projelere özel önem verdiklerini belirten Vali Yılmaz, “Kadının olduğu yerde sadakat, disiplin ve üretkenlik olur” diyerek Osmaniye’deki kadın kooperatiflerinin sayısının 17’ye ulaştığını söyledi. Bu kooperatiflere 205 kadının ortak olduğunu aktaran Vali Yılmaz, Osmaniye’nin simgesi olan tescilli ürünleri olan Karatepe Kilimlerinin üretildiği Karatepe Kilim Kooperatifinde ise 13 kadının istihdam edildiğini söyledi.

“Deprem sonrası hızlı toparlandık”

Osmaniye’nin, nüfusa oranla en çok etkilenen dördüncü il olduğunu ve bin 100 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Yılmaz, o zorlu anlarda yürüttükleri kriz yönetiminin detaylarını paylaştı. Nüfus verilerini kullanarak yıkılan binalara hızla müdahale ekipleri yönlendirdiklerini ve 2 bin 606 kişiyi enkazdan sağ kurtardıklarını vurguladı. Deprem sonrası iyileştirme çalışmalarına da değinen Vali, 13 binden fazla konut ve iş yerinin yapımına başlandığını ve bunların yüzde 80’inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.