Vali Dr. Yılmaz: Yatırımcı dostu Osmaniye inşa ediyoruz
Tarımda çeşitliliği, sanayideki dinamizmi ve yatırımcı dostu yapısıyla öne çıkan Osmaniye, Türkiye’nin yeni kalkınma modeli haline geliyor. Bölgenin ekonomik potansiyelini değerlendiren Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, “Tarımla sanayiyi entegre ederek rekabet gücü yüksek bir üretim ekosistemi kuruyoruz. Osmaniye artık yatırımcıların yeni adresi haline geldi” dedi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Yer fıstığı başta olmak üzere çok sayıda tarımsal üretimde ön sıralarda yer alan Osmaniye, iyi tarım uygulamalarıyla yeni tarımsal üretimlere odaklandı. Yatırımcılar için önemli avantajlara sahip Osmaniye, son yıllarda bunun meyvelerini alırken yeni kurulan Toprakkale’deki OSB’de son aşamaya gelmiş durumda.
DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz; şehrin tarımsal potansiyelini, organize sanayi bölgesindeki gelişmeleri, deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma sürecini ve kadın istihdamına yönelik projelerini anlattı.
“Osmaniye OSB, ülkenin öncü bölgeleri arasında”
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 800 hektarlık alanda faaliyet gösteren 142 tesiste yaklaşık 14 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ağırlıklı olarak demir-çelik, metal ve tekstil sektörlerinin yer aldığı OSB, Türkiye genelinde öncü bölgeler arasında bulunuyor. Vali Yılmaz, Osmaniye’nin ihracatta ülke sıralamasında 30. sırada yer aldığını belirterek, “Ürünlerimiz İskenderun ve Mersin Limanı üzerinden ihraç edildiği için istatistiklerde Osmaniye’ye yazılmıyor. Aslında çok daha öndeyiz,” dedi. Yeni yatırımların da yolda olduğunu vurgulayan Yılmaz, Toprakkale ilçesinde 2 bin 500 dönüm alan üzerinde kurulacak yeni ihtisas OSB’nin çevre dostu, teknoloji odaklı üretim yapısıyla bölgeye değer katacağını söyledi.
“Yatırımcıların gözdesi olduk”
Vali Yılmaz, Osmaniye’nin yatırımcılar açısından stratejik bir avantaja sahip olduğunu belirtti: “Osmaniye; limanlara, otobanlara ve demiryollarına yakınlığıyla lojistik olarak Türkiye’nin en avantajlı noktalarından biri. Ayrıca, ilimiz 5. teşvik bölgesinde yer alsa da OSB içinde yatırım yapan firmalar 6. bölge teşviklerinden faydalanabiliyor. Bu da ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor” Yılmaz, sanayideki dönüşümün odağında çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve dijitalleşmenin olduğunu belirtti.
“OSB’ye muz serası kurduk”
Organize Sanayi Bölgesinde yeşil osb çalışmaları kapsamında muz serası kurduklarını bildiren Vali Yılmaz, “Örnek bir proje oldu. 20 dönüm alanda geçtiğimiz sene muz seramızı kurduk. Yaptığımız harcamayı çıkardığı gibi, muz seramız OSB Müdürlüğümüzün giderlerinin de yüzde 30’unu karşılıyor. Çok kalite muz üretimi gerçekleştiriliyoruz. Bu üretimin ardında iki adet daha seramız daha kuruldu” dedi.
“Yer fıstığının başkentiyiz”
Yer fıstığının başkenti olan Osmaniye’nin bu konudaki çalışmalarına değinen Yılmaz, “Osmaniye yer fıstığı üretiminde 2025 yılında 128 bin dekar alanda 52 bin ton üretimle ülkemizde 2. sıradayız. Yer fıstığında başkentiyiz çünkü tesisleşme açısında birinci sıradayız. Üretimin yüzde 90’nı Osmaniye’deki işletmedeler yapılıyor. 350 işletmede yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor. Fıstığın geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yer fıstığı kentimizin istihdamına çok büyük katkı sunuyor” dedi.
Çukurova’nın bereketli topraklarında çok sayıda önemli tarımsal ürünler ürettiklerini değinen Vali Yılmaz, “Turp üretiminde birinci sıradayız. Türkiye’de üretilen turpun yüzde 80’ini Osmaniye’de yetiştiriliyor. Zeytin üretiminde altıncı sıradayız. Soya ve pırasa üretiminde dördüncü sıradayız. Mandalina üretiminde de altıncı sıradayız. Susam üretiminde dokuzuncu sıradayız” şeklinde bilgi verdi.
Son yıllarda tarımdaki yeni uygulamalar ile farklı üretimlere de yöneldiklerini anlatan Vali Yılmaz, “Damla sulama, iyi tarım, organik üretim ve dijital teknik takip sistemleri yaygınlaşıyor. Damlama sulama sistemleri, sera tarımı, topraksız tarım, iyi tarım, organik tarım gibi sürdürülebilir yöntemleri giderek daha fazla benimsiyoruz. Çiftçilerimiz sadece verime değil kaliteye ve pazarlamaya odaklanıyor. Çilek, narenciye, avokado, muz, ejder meyvesi gibi daha önceden bölgede yaygın olmayan alternatif tarım ürünleri de üretilmeye başlandı. Teknoloji destekli tarım uygulamaları yaygınlaşıyor örneğin drone ile ilaçlama, toprak analiz sensörleri, dijital teknik takip sistemleri de kullanılmaktadır. Çiftçilerimiz artık sadece verime değil kaliteye ve katma değere odaklanıyor” diye konuştu.
"17 kooperatife 205 kadın ortak"
Kadınlara yönelik projelere özel önem verdiklerini belirten Vali Yılmaz, “Kadının olduğu yerde sadakat, disiplin ve üretkenlik olur” diyerek Osmaniye’deki kadın kooperatiflerinin sayısının 17’ye ulaştığını söyledi. Bu kooperatiflere 205 kadının ortak olduğunu aktaran Vali Yılmaz, Osmaniye’nin simgesi olan tescilli ürünleri olan Karatepe Kilimlerinin üretildiği Karatepe Kilim Kooperatifinde ise 13 kadının istihdam edildiğini söyledi.
“Deprem sonrası hızlı toparlandık”
Osmaniye’nin, nüfusa oranla en çok etkilenen dördüncü il olduğunu ve bin 100 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Yılmaz, o zorlu anlarda yürüttükleri kriz yönetiminin detaylarını paylaştı. Nüfus verilerini kullanarak yıkılan binalara hızla müdahale ekipleri yönlendirdiklerini ve 2 bin 606 kişiyi enkazdan sağ kurtardıklarını vurguladı. Deprem sonrası iyileştirme çalışmalarına da değinen Vali, 13 binden fazla konut ve iş yerinin yapımına başlandığını ve bunların yüzde 80’inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.