Valilik izni olmadan Ağrı ve Tekelti Dağı'nda faaliyet yapmak yasaklandı!

Güvenlik önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda, Ağrı Dağı ve Tekelti Dağı'na turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişi ile gruplar en az 2 kişiden oluşacak. Söz konusu bölgelere gelecek kişi ya da gruplar, yapılması gereken faaliyet bildirimlerini, mesai saatleri içerisinde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Iğdır Valiliği'ne, mesai saatleri dışında ise İl Jandarma Merkez İlçe Komutanlığı'na bildirecek.

Tekelti Dağı bölgesinde etkinlik yapacaklar ise bildirimlerini Tuzluca Kaymakamlığı'na ve Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletecek.

Doğaseverler, emrin detaylarına valiliğin internet sitesinde yer alan 'Doğa Sporları, Doğa Turizmi Ve Doğada Yapılan Yarış Organizasyonlarının Güvenli Hale Getirilmesi İle İlgili Genel Emir' başlıklı kısmından ulaşabilecek.