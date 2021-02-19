Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü araç ve gayrimenkulleri satışa çıkardı
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyetindeki araç ve gayrimenkulleri ihaleyle satışa çıkarıyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait 3 adet taşınmaz ve 34 adet araç satışı yapılacak. 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile yapılacak taşınmazların konumu ile yüzölçümü ve satışı yapılacak araçların, türü, marka ve model bilgisi ilanda paylaşıldı.