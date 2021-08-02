Van Makina, yerli takım tezgahıyla ithalatı azaltacak

KÜBRA OĞURLU



KOCAELİ - Çok eksenli torna segmentinde Türkiye’nin ilk yerli ve milli kayar otomat takım tezgahı makinesini üreten Van Makina, sektöründe dünya çapında ilk 3’e girmeyi hedefliyor. Van Makina CEO’su Fatih Van, ürettikleri yüksek hassasiyetli makinelerle, ithalata bağımlılığı azaltacaklarını söyledi. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (GEPOSB) fabrikasında, otomotiv, savunma sanayi ve diş implantı sektörlerine makine üreten Van Makina, yüksek hassasiyetli, hızlı ve donanımlı takım tezgahı üreten dünyadaki 7 firmadan biri konumunda.

Van Makina CEO’su Fatih Van, “Hedefimiz dünyada 5 yıl içerisinde otomat makine üretimi yapan 7 firma arasından ilk 3’e girmek. Tercih edilme kriterlerimiz ise kalite, işlevsellik ve fiyat performansı olmalı” dedi. Takım tezgâhı konusunda nitelikli 17 mühendis ile çalıştıklarını söyleyen Van, Türkiye pazarının en az yüzde 60’ına hitap etmeyi ve yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlamayı hedefl ediklerini ifade etti.

Takım tezgahı üretimiyle yurtdışından yüksek fiyatlara yapılan ithalatın önüne geçeceklerini kaydeden Fatih Van, “Dünyada sadece 6 firma takım tezgâhı üretimi yapıyor. Makine 7 eksenden 12 eksene kadar otomatik 60 tane makine, 2 tane personel tarafından kontrol edilebilir ve normalde klasik metotlarla 120 makinenin 120 personelle yaptığı işi yapabilecek kapasitede. Bu makinelerle Türkiye’nin takım tezgahı sektöründe ciddi bir oyuncu olduğunu gösterme şansımız olacak” açıklamasını yaptı. 2021’deki makine üretim kapasitelerinin 32 adet olmasına rağmen, 40 adet makine sattıklarını bildiren Van, 2022’de bu sayıyı 400’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Maliyeti düşürüp, makine sayısını artırıyoruz

Takım tezgâh makinesinde yaptıkları çalışmalar doğrultusunda maliyeti ve insan sayısını düşürüp, ürettikleri makine sayısını artırdıklarını söyleyen Fatih Van, Japonya’daki 150 bin euroluk bir makineyi, 82 bin euroya sattıklarını belirtti. Van, Japonya’da bulunan firmaların makinelere şifre koyarak haksız rekabete yol açtıklarını söyledi.

Türkiye’deki cari açığı kapatmaya talibiz diyen Van, “Türkiye, 2020’de 36.4 milyon dolarlık makine ithalatı gerçekleştirdi ve sıfır ihracatı var. Bu aynı zamanda bir cari açıktır. Dünyada 1.87 milyar euroluk bir pazar var ve bu pazar 6 firma tarafından paylaşılıyor. Bizim de bu pazarda payımız var. Cari açığı kapatmak için ihracatımızı artıracağız. Teknik ve pazarlama anlamında yeterliyiz ve rakiplerimiz az. Avrupa’yı kendi kontrolümüz altına alabiliriz” ifadesini kullandı.

Ar-Ge’ye yüzde 20 bütçe

Fatih Van, “Ar-Ge oranımızı artırmayı hedefliyoruz. Adet bazlı ürün değil, katma değer bazlı ürün satıyoruz. Tüm parçaları Türkiye’de üretme taraftarıyız ve yerli ve milli üretime önem veriyoruz. Türkiye’deki tedarikçileri kullanıyoruz fakat ürünümüzde kullandığımız ana komponentleri Japonya’dan almak zorundayız çünkü Türkiye’de hala üretilmeyen bazı ürünler var” diye konuştu. Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Van, “Bahçeşehir Üniversitesi, mühendislik bölümü öğrencilerinin firmamızda staj yapmalarını talep ediyor. Fabrikamız makine, elektrik elektronik mühendisliği ve yazılım mühendisliği alanında kendini geliştirdi ve faaliyet alanlarını genişletti” açıklamasını yaptı. Van, “Fabrikamızda Kayar Otomat Okulu açarak, kendi makinelerimizle vereceğimiz eğitimlerle, meslek liselerinden ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.