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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 6 adet işletme 3 yıllığına kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üniversite yerleşkesinde bulunan 6 adet işletmeyi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor.

İhale, 11 Şubat 2022 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.