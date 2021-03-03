Van'da hurda karşılığı yıkım işi ihale edilecek
Van'ın İpekyolu İlçesi bulunan mülkiyeti Hazineye ait Van Kültür Merkez Kampüs binalarının hurda karşılığı yıkılması işi ihale ediliyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Van'ın İpekyolu İlçesi şerefiye Mahallesi bulunan mülkiyeti Hazineye ait 5 adet tek katlı bina; toplam 2500,00 m2 alana sahip Van Kültür Merkez Kampüs binalarının hurda karşılığı yıkılması işi ihale ediliyor. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.