Van'da özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek
Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde toplu taşıma hizmeti verecek 37 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını/plakasını 10 yıllığına kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde toplu taşıma hizmeti verecek 37 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını/plakasını 10 yıllığına kiraya verecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.