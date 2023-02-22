Van'da tekstilcilerden istihdam desteği

Van'daki tekstil fabrikalarının temsilcilerinin de kampanyaya destek vermesi üzerine, 20'ye yakın depremzede kentteki fabrikalara yerleştirildi. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, 2011'de deprem yaşamış bir il olarak, depremin ilk anından itibaren ısınma, gıda ve giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Çeliktaş, “Farkındalık oluşturmak ve insanlara yardımcı olmak adına Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetimimiz, tekstil fabrikalarının temsilcileriyle görüşerek kentte gelen depremzedelerin istihdamına yönelik kampanya başlattık. Bir destek ofisi kurduk burada. Kentimize gelen ve çalışmak isteyen vatandaşlarımızı bu fabrikalara yönlendiriyoruz” diye konuştu.

Fabrika sahiplerinin istihdama yönelik çağrıyı olumlu karşıladığını ifade eden Çeliktaş, “Şimdiye kadar yaklaşık 20'ye yakın istihdam yaratıldı” şeklinde konuştu. Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve tekstil sektörü temsilcisi Reşit Yaren ise ketteki tekstil fabrikalarının farkındalık oluşturulması konusunda önemli bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.

İstihdam çağrısına hepsinin olumlu yanıt verdiğini dile getiren Yaren, “Yönetim Kurulumuzla birlikte depremzedeleri istihdam etme noktasında gereken ne varsa bütün adımları atıyor ve yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Şimdiye kadar 20 istihdam oldu ama bilindiği gibi enkazlar kaldırılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle insanlar tam olarak bulundukları bölgelerden ayrılmadılar. Bu rakamın artacağına inanıyoruz. Biz de başvuru yapanı istihdam etme noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.