Varan Turizm, yenilenen araç filosuyla yeniden Karadeniz yollarında

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Şirketin yenilenen filosu, yeni rotaları ve Varan’ın gelecek hedefleri ile ilgili Samsun’da yaptıkları basın toplantısında konuşan Varan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Soğancı, “İlk olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa merkezli olarak seferlerine başlayan Varan, filosunu her geçen gün büyüterek, yolcularına yeni sefer rotaları sunmaya devam ediyor. Son olarak Çorum-Samsun hattını yolcularla buluşturan Varan Turizm, yaz sezonunda bu illerden İstanbul ve Ankara dışında önemli tatil duraklarına da yolcularını taşıyacak” dedi.



Eski günlerde olduğu gibi Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının en parlak şirketi olmak adına vizyoner bir bakış açısıyla Kemal Soğancı önderliğinde yeniden yollara adım atan Varan, filosunu konfor ve güvenliği en üst seviyede sunan 10 adet, 2022- Yılın Sürdürülebilir Otobüs ödüllü MAN Lion’s Coach otobüs ile güçlendirdi. Kurulduğu günden bu yana sektörde pek çok ilke imza atan yüksek konfor ve kaliteli hizmet anlayışı ile yolcularını ağırlayan Varan, 2016’da ara verdiği seferlerine 2020 yılında yeni sahipleri ile, “Türkiye’nin Varan’ı Yeniden Yollarda” sloganıyla başladı. 3 yılda sektörün ilk 3’üne girme hedefi ile yola çıkan Varan, yaş ortalaması olarak Türkiye’nin en genç öz mal otobüs filosuna sahip.

4 senelik bir aranın ardından 2020 yılında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa merkezli olmak üzere seferlerine başlayan Varan, yeni alınan araçların filoya katılmasıyla sefer ağını Karadeniz bölgesine doğru genişleterek, 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle Çorum ve Samsun rotalarını sevenleri ile buluşturdu.

Otobüs bizim için bir sevda, bir tutku

Varan’ın Çorum ve Samsun seferlerine başlaması ile igili bilgi veren Varan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Soğancı, “Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde uzun yıllardır varlık gösteriyoruz. Otobüs bizim için bir sevda, bir tutku. Sevdiğimiz işi yapmak ve o işi büyüterek ülkemiz insanına hak ettiği hizmeti sunmak istiyoruz. Varan, bir döneme damgasını vurmuş sektörün en prestijli markalarının başında geliyordu. İnsanların hafızasında bu kadar güçlü konumlanmış Varan markasının Karadeniz’den uzakta kalmamasını ve bu bölgenin yolcularına güzel seyahat anıları yaşatmaya başlamasını istedik. Yeni anıları birlikte inşa etmek için yepyeni filomuzla Varan’ı Karadeniz’de sevenleri ile buluşturuyoruz. Tesis ve hizmetler noktasında Varan, sektördeki rakiplerinden ciddi anlamda ayrışan sektöre ilkler getiren ve çıtayı her seferinde yukarı taşıyan bir markaydı. Devraldığımız bu anlayışı vizyoner bakış açısıyla geleceğe taşımak arzusundayız. Hizmet kalitesini çağın gerekleri doğrultusunda güncelleyip müşteri memnuniyetini maksimize edebilmek adına ilk etapta araç filomuza yatırımlar yapmayı ve bunu alanında uzman seçkin bir kadroyla buluşturmayı tercih ettik. Bizim önceliğimiz Varan yolcusunun memnuniyeti, güvenliği ve konforudur” diye konuştu.

“10 adet, MAN Lion’s Coach teslimatını gerçekleştirdik”

Varan ile yol arkadaşlıklarına yeni bir halka daha eklediklerini ifade eden MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına törene katılan MAN Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın Yumrukçal, “Varan, öncü vizyonu ile seyahat sektöründe ilklere imza atmış Türkiye’nin köklü seyahat firmalarından bir tanesidir. MAN Ailesi olarak, bizler de sektörünün böylesine güçlü bir firması ile yol arkadaşlığı yapmaktan çok mutluyuz. Yeniden açıldığı 2020 yılında 16 adet NEOPLAN Tourliner teslimatı yapmıştık. Bugün de bu yol arkadaşlığımızı daha da ileri taşıyacak 2+1 koltuk düzenine sahip 10 adet, MAN Lion’s Coach teslimatını daha gerçekleştirdik. Otobüslerimiz, Varan’a özel uzatılmış garanti koşulları ile satıldı. Bireysel yatırımcıların aldığı Lion’s Coach otobüslerimizin, Çorum ve Samsun rotalarında Varan yolcularına keyifli bir seyahat deneyimi yaşatacağına inanıyoruz.

MAN olarak, yarının teknolojisine sahip araçlarımızı bugünden müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Seyahat sektörünün gözdesi konumunda bulunan MAN Lion’s Coach da üstün nitelikleri ve eşsiz teknolojisi ile bu araçlarımızın başında geliyor. 2018 yılında Grand Coach Award- Büyük Ödül'ün yanı sıra Comfort Label- Konfor ve Design Label- Tasarım kategorilerinde en iyi otobüs seçilen MAN Lion’s Coach, 2020 yılında “Coach of the Year- Yılın Otobüsü” ve bu yıl ise “Sustainable Bus Award 2022 (Sby Award)- Sürdürülebilir Otobüs Ödülü”nü kazandı. 2017 yılında dünya lansmanı gerçekleştirdikten sonra başarısını aldığı prestijli ödüllerle taçlandıran Lion’s Coach, halihazırda çevreci motoru, yüksek yakıt tasarrufu, eşsiz teknolojisi, ileri güvenlik sistemleri ve olağanüstü konforu ile seyahat sektörünün gözdesi konumunda bulunuyor” şeklinde konuştu.