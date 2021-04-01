Veldo, yerli elektrikli araç şarj istasyonunda sona yaklaştı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Aldo Grup şirketlerinden Veldo Teknoloji, yerli elektrikli araç şarj istasyonu için başladığı Ar-Ge çalışmalarını tamamladı. Firma patent ve faydalı model çalışmalarını tamamladıktan sonra ürününü piyasaya tanıtmaya hazırlanıyor.

Ticari araçlar için gizli otomatik kayar kapı, basamak ve güvenlik sistemleri, iklimlendirme ürünleri ürettiklerini belirten Veldo Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan, Avrupa ve “ABD’de kullanılan ürünleri yakından takip ederek, sektördeki ürünlerden daha teknolojik ve yenilikçi bir ürün geliştirdik. Elektrikli araç kullanıcılarına kısa sürede şarj hizmeti sağlayacak istasyonlarımız yakında üretim bandına çıkacak” dedi. Şarj istasyonları için gerekli tüm yazılımların kendi Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirildiğini söyleyen Yavuz, şöyle İstasyonlarımız piyasadaki diğer istasyonlara göre daha kontrollü, güvenli ve hızlı şarj hizmeti verecek. Hem uluslararası hem de yerel tüm yönetmeliklere uygun olarak geliştirildi. Patent ve faydalı model çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrikli araç şarj istasyonlarımızın lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Başlıca ihracat pazarlarımız AB ve ABD olacak” dedi.



“Global firmaların ana tedarikçilerinden biri olduk”



Ürün gamında bulunan 100 farklı çeşit ürünün yüzde 90’ını kendi Ar-Ge departmanlarında geliştirdiklerini söyleyen Doğan, alanında uzman 80 kişiden oluşan nitelikli insan gücüyle otomotiv sektörüne özel yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Günümüzde 100’e yakın ürün grubunda yıllık 400 bin adetlik üretim kapasitesi ile hizmet verdiklerini kaydeden Doğan, OEM kanadında faaliyet gösteren global markaların ana tedarikçisi olduklarını ifade etti.



Almanya, Polonya ve Hollanda’da distribütörlükle ihracatı artırdı



2020 yılında 38 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Haluk Veli Doğan, ihracat cirolarının bir önceki yıla göre yüzde 28 artış gösterdiğini kaydetti. Geçen yıl Almanya, Polonya ve Hollanda’da kurduklarını distrübütörlüklerinin, ihracat artışında önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Doğan şöyle konuştu: “Ciromuzun yüzde 35'i ihracattan geliyor. Veldo Teknoloji’nin ürünlerinin kullanıldığı ülke sayısı da 73’e yükseldi. 2021’deki en büyük hedeflerimizden birisi ihracatı daha da artırmak” diye konuştu.