  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Veliefendi'deki buz pisti kiraya verilecek
Takip Et

Veliefendi'deki buz pisti kiraya verilecek

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Veliefendi Mahallesinde inşa edilen buz pisti spor tesisini yönetilmek ve işletilmek üzere 3 yıllığına kiraya verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Veliefendi Mahallesinde inşa edilen buz pisti spor tesisini yönetilmek ve işletilmek üzere 3 yıllığına kiraya verecek.

İhale, Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek ihalede yıllık muhammen bedel 550 bin Türk Lirası olarak belirlendi. İhale şartnamesi 5 bin Türk Lirası bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.