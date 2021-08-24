Veliefendi'deki buz pisti kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Veliefendi Mahallesinde inşa edilen buz pisti spor tesisini yönetilmek ve işletilmek üzere 3 yıllığına kiraya verecek.

İhale, Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek ihalede yıllık muhammen bedel 550 bin Türk Lirası olarak belirlendi. İhale şartnamesi 5 bin Türk Lirası bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.