Verde, dünya zeytinyağı pazarına yön vermeyi hedefliyor

İZMİR - Geçen yıl Türkiye’nin zeytinyağı ihracat şampiyonu olan Verde Yağ, misyonunu Türk zeytinyağını dünyaya tanıtmak olarak belirledi. Kurulduğu günden bu yana ihracatlarını hız kesmeden sürdüren Verde, 2018 yılında Türkal Grup tarafından satın alındıktan sonra hızlı bir büyüme trendi yakaladı. Yeni sahibi ile hedeflerini yukarıda tutup yatırımlara başlayan firma, bunun ilk meyvesini 2020 Türkiye zeytinyağı ihracat şampiyonu olarak aldı. 40 kadar ülkeye uzanan geniş ihracat ağına ek olarak iç piyasaya da ağırlık veren Verde Yağ, 2020 yılı satışları ile İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayicisi listesine de girmeyi başardı.

Verde’nin yalnız Türkiye değil, dünya zeytinyağı sektörü için çok önemli bir değer olduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başbuğ, “Biz de 2018’de bunun farkında olarak şirketi devraldık ve hedefimizi en yüksek olarak belirledik. Verde’nin tarihinde birçok başarı bulunuyor. Biz de vakit kaybetmeden başladığımız yatırımlarımız ile yeni başarıların fitilini ateşledik. 2020’de elde ettiğimiz ihracat şampiyonluğu ve İSO 500 listesine girmemiz yatırımlarımızın doğruluğunun göstergesi. Hedefimiz ise bu başarıların çok daha üstünde. Ülkemizi dünya zeytinyağı arenasında gururla temsil ediyoruz. Sektörde çok önemli bir yer edindik ve bununla da kalmayıp dünya zeytinyağı sektörünün yegâne yön vericisi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Başarının anahtarı doğru yatırımlar

Hedeflerine ulaşmak adına bir yol çizdiklerini ve bu doğrultuda yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Başbuğ, “Rafine kapasitemiz günlük 350 ton gibi sektör adına devasa diyebileceğimiz seviyelere gelmiş durumda. Ayrıca tesisimizde üretilen hem rafine zeytinyağı hem de rafine pirina yağlarının kalitesi de takdire şayan. Bu konuda da dünyanın zirvesini paylaşıyoruz. Yatırımlarımızı bugünleri değil yarınları gözeterek yapıyoruz. Torbalı Zeytin Sıkım Kompleksi’nin inşası devam ediyor. Burası, Türkiye’nin en büyük zeytin sıkım tesisi unvanını taşmakla kalmayıp dünya zeytinyağı sektörünün de simge tesisleri arasında yer alacak. Yerin altında konumlanacak toplam 16 bin ton krom tank kapasitesi ve 100 bin ton/sezon zeytin sıkım kapasitesi ise hedeflerimize ne kadar sadık ilerlediğimizin bir göstergesi. Türkiye için önemli bir değer olacak tesisimizi tamamıyla otomatik, modern bir sistem ile donatıyoruz. Tabi bu modernizasyon yağımızın kalitesine de yansıyacak. Optimum koşullarda, soğuk sıkım sıktığımız yağları yine optimum koşullarda saklayarak yıl boyunca kalitemizi ve lezzetimizi en üst düzeyde tutacağız” bilgilerini verdi.

Global marka olma yolundayız

Verde markası için de doğru yolda olduklarını belirten İbrahim Başbuğ, marka hedeflerinin yalnızca yurtiçi değil tüm dünyayı kapsadığını belirtti. İbrahim Başbuğ, “Hedeflerimiz arasında Verde markasını hakettiği yere getirmek de var. Kalitemizi arttırmaya yönelik sürekli tesis iyileştirmeleri ve makine ekipman yatırımları yapıyoruz. Rafine zeytinyağı kalitemiz dünyanın birkaç firması arasında anılır hale gelmiş durumda. Sızma zeytinyağı ürünlerimizde ise yine ince eleyip sık dokuyoruz. IOC akredite laboratuvarımız ve tecrübeli tadım ekibimiz ile sürekli yağlarımızı kontrol ediyoruz. Yegâne başarı süreklilik ile gelir bunun farkındayız. Dünyanın dört bir yanından yağlarımıza övgüler geliyor, bu da hem Verde markasının hem de firmamızın doğru yolda olduğunu gösteriyor” diye konuştu.