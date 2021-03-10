Vergide ilk 10 arasındaki Mersin, kamu yatırımından hak ettiği payı almalı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

MERSİN - 81 il içinde her yıl en çok vergi ödeyen ilk 10 il arasında yer alan Mersin’in merkezden alınan hizmet ve yatırım konusunda da aynı skalada yer almasını beklediklerini belirten Seçer, yatırım programında yer alan projelerin hükümet tarafından tamamlanmasıyla, kentin ülke ekonomisine katkısının daha da artacağını ifade etti. Vahap Seçer, şunları söyledi: “Yapımı devam eden, akamete uğrayan yatırımların bir an önce tamamlanmasını ve hizmete girmesini umut ediyoruz. Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın artık faaliyete geçmesi en büyük arzumuz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, bu havalimanının alt yapı yatırımlarının bittiğini ve üst yapı ihalelerinin yapıldığını, 2022 yılında da açılacağını söyledi. Umarım, belirtilen tarihte faaliyete girer. Ayrıca Çeşmeli-Taşucu otoyolunun devamı ile ilgili çalışmaların hızlanması ve Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz Sahil Yolu’nun da faaliyete girmesiyle birlikte Mersin’in konumunun, önümüzdeki 3-5 yıl içinde çok farklı yerde olacağını düşünüyorum.”

“Tarımsal üretimde nokta atışına destek veriyoruz”



Mersin’e yatırım yapılması için yerli ve yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Vahap Seçer, belediye olarak yatırımcılara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirterek “Kentimizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara kapımız sonuna kadar açık” dedi. Mersin’in tarım sektörü için de önemli olduğunun altını çizen Seçer, “Yerel yönetim olarak, tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyerek, küçük aile işletmelerinin rekabet gücünü artıracak çalışmalar yapıyoruz. Mevcut tarım alanlarına ek yeni alanlar kazandırarak, hem kaliteyi ve verimi artırıyoruz hem de kırsalda yaşayan ailelere katkı sunuyoruz” dedi.