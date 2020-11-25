Verta Tekno, pandemide tarım satışlarını yüzde 350 artırdı

AHMET USMAN-İZMİR

PLC, DCS, Scada sistemleri ile insansız çalışan otomatik/yarı otomatik tesisler yaptıklarını dile getiren Verta Tekno Genel Müdürü Ahmet Dinçer, Aqua4D’nin sudaki mineralleri nano düzeyde parçalayarak bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırdığını, sulama sistemlerinde ve su tesisatlarında kireçlenmeden dolayı yaşanan fiziki ve biyolojik sorunları önlediğini anlattı. Bu yılın başına kadar cirolarının yüzde 80’ini taahhüt işlerinin oluşturduğunu söyleyen Dinçer, “Pandemi döneminde bu işler dururken, Aqua4D tarafı logaritmik şekilde büyüdü. Şu an işlerimizin yüzde 60’ını tarım, yüzde 40’ını taahhüt tarafı oluşturuyor. Geçen seneye göre tarım grubu satışlarımız yüzde 350 arttı. Bu performans toplam satışlarımıza da yansıdı. Geçen sene 7 milyon TL olan ciromuz, bu yıl sonunda 10 milyon TL’yi bulacak” dedi.

Türkiye’de tarımın artık kurumsal firmalar tarafından yapıldığını dile getiren Dinçer, şunları söyledi: “Büyük tarım işletmecilerinin çoğunun geçmişinde tarım yok. O yüzden bilinçli üretim yapıyorlar. Dünyada problemsiz su yok. İnsanlar bu sorunu kimyasallarla çözmeye çalışırken daha da büyüttüler. Aqua4D suda kimyasal ya da biyolojik hiçbir değişiklik yapmıyor. Saatte 21.6 metreküp debi için maksimum 10 watt enerji harcıyor. Böylece daha az gübre kullanımı, daha erken hasat gibi avantajlar sağlıyor.”