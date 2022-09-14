Vilayetler Birliği Ankara ve İstanbul'da arsa satacak
Mülkiyeti Vilayetler Birliği'ne ait 2 adet arsa satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Vilayetler Birliği'ne ait 2 adet arsa kapalı teklif usulü artırma suretiyle satılacak.
İhale 22 Eylül 2022 tarihinde Gölbaşı Vilayetler Evi Toplantı salonunda toplanacak Birlik Encümeni tarafından yapılacak.
İhaleye katılacak olanlar, satış şartnamesini ihale günü saat 11.00'e kadar Vilayetler Birliği binasının ikinci katında bulunan Satın Alma Biriminde görebilecek.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan ticarethane/konut imarlı arsa 26 milyon 710 bin Türk lirası, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ticarethane/konut imarlı arsa ise 10 milyon Türk lirası muhammen bedelle satışa çıkarılacak.
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