Villa turizmi, yabancılar için çok cazip hale geldi

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Yeni sezon için tüm hazırlıkların sürdüğü şu günlerde lüks turizm segmentinde yer alan villa turizmi, TL’nin değer kaybına paralel olarak öne çıkıyor. Geçen seneye göre kurlarda yaşanan yüksek oranlı artış nedeniyle, İngilizler ve gurbetçi Türkler başta olmak üzere, villa turizmine yönelen yabancıların sayısı artıyor. Şeker Bayramı ve yüksek turizm sezonuna hazırlanan sektörde; manzarası, denize ve kent merkezine yakınlığı-uzaklığı, oda ve yatak sayısı gibi özelliklere göre haftalık villa fiyatları ortalama 10 bin ile 50 bin TL arasında değişirken, lüks villa fiyatları ise 100 bin liraya kadar çıkıyor.

Sektör temsilcilerine göre villa turizmi, pandeminin de etkisiyle Kaş-Kalkan ve Fethiye bölgesinde öne çıktı. Kimine göre 10 bin, kimine göre de 12 bine yakın villa bulunan bu bölgede villa turizmi hem Şeker Bayramı hem de yüksek sezon için hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

Kaş’ta 5 binin üzerinde villa hizmet veriyor

Villanisec.com’un kurucusu Özgür Önder, sadece Kaş bölgesinde 5 binin üzerinde villada turizm yapıldığını söyledi. Müşterilerine 450’den fazla villa seçeneği sunduğunu ve sezona hazır olduklarını belirten Önder, Şeker Bayramı için bir haftalık villa fiyatlarının makul olduğunu kaydetti. Bölgede villaların 2 kişilikten başlayıp 12 kişiye hizmet verebilecek düzeyde olduğunu anlatan Önder, şöyle devam etti: “Deniz ve doğa manzarasına göre, lüks ve ultra lüks hizmetine göre fiyatlar da değişiyor. Jakuzisi, ısıtmalı havuz ve hamam ile oyun ve sinema salonları olan villa seçenekleri de var. Şeker Bayramı’nda 7 gece tatil 7 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor. Yüksek sezonda haziran ayından itibaren ise fiyatlar kademeli olarak artıyor.”

Haziran ayından sonra 2 kişilik villa fiyatlarının 10-12 bin lira, 4 kişilik fiyatların 15-20 bin, 8-10 kişilik fiyatların da 20-40 bin lira arasında değiştiğine dikkat çeken Özgür Önder, şunları kaydetti: “Bölgemizde villa turizmi 12-13 yıldır yapılıyor. Pandeminin etkisiyle villa turizmi sektörün gelişmesine katkı sağladı. Villaları arkadaşlar, kalabalık aileler ve özellikle balayı çiftleri tercih ediyor. Satışlarımız aralık ayından itibaren başladı. Son 15 gündür ise havaların ısınmasıyla tatil sezonu başladı. Villa turizmi ivme kazandı.”

Bayramda Türkler, sonrasında İngilizler

Baynur Villaları ve Baynurvillas.com sitesinin sahibi Serdar Baynur, 11 bin civarında villanın bulunduğu Kalkan bölgesinde villa turizm sektörünün sezona hazır olduğunu bildirdi. Şeker Bayramı’nda Türk tatilcileri ağırlayacaklarını ifade eden Baynur, mayıstan sonra İngiliz turistlerin tatile geleceğini kaydetti. Türk tatilcilerin rezervasyonlarının da arttığını anlatan Baynur, fiyatların, oda sayısı, deniz manzarası, denize yakınlık, konsept ve kaliteye göre 20-50 bin ve 100 bin lira arasında değiştiğini vurguladı. Baynur, “Temmuz-ağustos gibi turizmin yüksek sezonunda 4 yataklı, 8 kişilik bir haftalık tatil ortalama 35 bin lira civarında. Bölgede İngiliz turistlerin tercihlerine göre faaliyette bulunan villalar ise, 1700-1800 ve 2 bin Paund arasında satılıyor” dedi.

“Gurbetçilerden yoğun talep var”

Risus Villaları sahibi Mustafa Aybakar, şu anda villa turizm fiyatlarının iç piyasaya göre yüksek, yabancıya satışlarda ise piyasa koşullarına göre normal olduğunu bildirdi. Taleplerin geçen şubat ayında iyi olduğunu ifade eden Aybakar, son 10 günde ise rezervasyonlarda kıpırdanmaların arttığına dikkat çekti. Fiyatların yüksek sezonda 10 bin ile 50 bin lira bandında seyrettiğini, daha lüks villa fiyatlarının 100 bin liraya kadar çıktığını belirten Aybakar, “Avrupa’daki gurbetçilerimizden yoğun talep var. İngilizlerden de yoğun istek geliyor” diye konuştu.