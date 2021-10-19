Volt Motor, Volt Redüktör ile büyüme ivmesini hızlandırdı

Saniye BULDUK

KONYA - Saya Grup, geçen yıl Konya merkezli Öztekfen Redüktör’ü bünyesine dahil ederek, ismini Volt Redüktör olarak değiştirdi. Bu adımla sektörde gücünü artıran grubun diğer iştiraklerinden olan Volt Motor’un da büyüme ivmesi hızlandı.

Volt Redüktör Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sancak,1966 yılında bobinaj üretimi yapmak üzere kurulan Volt Motor’un, 1987 yılından itibaren monofaze elektrik motoru, devamında da trifaze elektrik motoru üretimine başlayarak elektrik motoru sektöründeki yerini aldığını belirtti.

2011 yılında Saya Grup’a katılan Volt Motor, 45.000 metrekarelik üretim alanı, 700’den fazla çalışanı ile gerçekleştirdiği yeni teknoloji yatırımları ve AR-GE çalışmaları sonucunda 56 tip gövdeden, 355 tip gövdeye ve 450 Kw güçteki ürün gamına ulaştıklarını aktaran Sancak, “Bugün itibariyle Volt Motor, Türkiye’nin en büyük elektrik motor üreticilerinden biri konuma geldi . 2020 yılında ise Öztekfen Redüktör, Saya Grup iştiraklerine katıldı ve Volt Redüktör markası kuruldu. Volt Redüktör 12 bin metrekarelik üretim alanına sahip fabrikasındaki üretimine, Volt Motor’un danışmanlığını yaptığı uzman kadrosu ve profesyonel ekibi ile devam ediyor” dedi.

“Volt Motor olarak elektrik motorunda 2020 yılında yaklaşık 900 bin adetlik bir üretim gerçekleştirdik” diyen Hamit Sancak, şunları söyledi: “Pandeminin etkisiyle zor bir yıl olsa da hedeflerimizi yakalamayı başardık. 2021 yılında Volt Motor’un redüktör sektörüne girmesiyle beraber, elektrik motoru sektöründe yıllardır başarı ile sürdürdüğümüz teknik operasyon, teknolojik yatırım, kalite sistemleri, satış, pazarlama ve ürün yönetimi süreçlerimiz redüktörde de devreye alındı. Bununla birlikte 2021 yılında redüktör fabrikamızda yaptığımız kritik dokunuşlarla üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 200 oranında arttırdık. 2021 yılında başladığımız yatırım sürecimizi hız kesmeden devam ettirerek 2025’te minimum 500 bin adet redüktör üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Volt Motor’un 2021 yıl sonunda hedeflediği ise yaklaşık 1 milyon adet motoru üretim hattından çıkartmak. Firmamız kurulan ortaklık öncesi redüktörde pazarın yaklaşık yüzde 5‘ine hakimdi. Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız yatırımların ardından ilerleyen dönemlerde pazar payının en az yüzde 50’sine sahip olmayı hedefliyoruz. Elektrik motorlarında ise yurt içi pazar payımız yaklaşık yüzde 30 seviyesinde ve ilerleyen yıllarda da bu rakamı çok daha yukarılara taşımak için yatırımlarımızı yapıyoruz.”

Sancak, “Redüktörde başta Afrika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere 30 dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 20’sini ihracattan karşılıyoruz. Elektrik motorunda ise 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıp yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde15’ini ihracattan elde ediyoruz. Gelecek yıllarda bu rakamların çok daha yukarılara taşınması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Volt Akademi’yi kurduk”

Verimli ve yeni bir yapılanma sürecine girdiklerinin altını çizen Sancak, şöyle devam etti: “2020 yılının sonunda bünyemize kattığımız Öztekfen Redüktör ile birlikte yeni bir yapılanma içerisine girdik. Kalite sistemlerini uçtan uca oturtmak ve standartlaştırmak için proses kalite kontrol, giriş kalite kontrol, son kontrol sistemleri, tüm hatlarda bulunan kalite kontrolleri, kalite laboratuvarları ile başladığımız yatırımlarımıza 2025 yılına kadar yaklaşık 100 milyon euro’luk yatırımlar eşlik edecek. Volt olarak üretim yetkinliğimizi ve kapasitemizi artıracak robotik üretim hatları ve kalite yetkinliklerimizi artıracak laboratuvar, test cihazları gibi yatırımlarımız sürekli olarak devam ediyor. Bununla birlikte 2021 yılı içerisinde, çalışan eğitimini desteklemek adına Volt Akademi’yi kurduk. 2022 yılında redüktör tarafında bu yıl başlattığımız yeni ürün grubu yatırımlarına devam etmeyi, müşteri deneyimini en üst düzeyde tutacak yatırımları yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında 2021 yılının sonuna kadar tüm kritik yatırımlarızı tamamlayıp, 2022 yılı itibari ile Volt Redüktör adıyla pazarda müşteri-güven endeksi en yüksek firmalar arasına girmeyi hedefliyoruz. Volt Motor tarafında ise yüksek verimli asenkron ve senkron ürün gruplarımızın kapsamını genişletip elektrikli araç/bisiklet sektörleri için Ar-Ge çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bahsettiğimiz gibi yüksek verimli ürünler üzerindeki çalışmalarımız en öncelikli hedeflerimiz arasında. Buna ek olarak duman tahliye sektörüne hizmet edecek F400 için çalışmalarımız ve sertifika sürecimiz devam ediyor. Redüktör tarafında ise bu yıl için vinç redüktörü (VR) grubu projemizi ve yenilenen DR grubunu devreye almış bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar VR serisine ek olarak 2 yeni seri daha devreye almayı planlıyoruz. Bu yılın 3. çeyreğinde devreye aldığımız VR grubunda yurt içi ve yurt dışı ilk teslimatları gerçekleştirdik ve sahada aktif kullanılan ürünlerle ilgili son derece olumlu geri dönüşler aldık.”