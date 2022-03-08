Waffel Meyer Türkiye, Bursa’da kadınların gücünü destekliyor

ZEHRA ORUÇ

BURSA- Dünyanın en büyük dondurma külahı üreticisi unvanına sahip Almanya merkezli Waffel Meyer, Türkiye’deki tek fabrikasının bulunduğu Bursa’da kadın istihdamı ile dikkati çekiyor.

Şirket, hayata geçirdiği projelerle statüleri güçlendirilmiş kadınları ve kadın istihdamını artırmaya odaklanıyor.

Üst yönetimden üretime kadar her aşamada ağırlıklı kadın istihdam ettiklerini söyleyen Waffel Meyer Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Fabrika Müdürü Çimen Açıkada, toplamda 65 kişi istihdam ettiklerini ve bunun 59’unun kadın çalışan olduğunu söyledi.

Üretimde ise tamamen kırsal kesimdeki kadınların gücünü desteklediklerini ifade eden Açıkada, “İmalattan ambalaja tüm aşamalarımızda kadın çalışıyor. Kadınların disiplinli, titiz ve özenli iş yapma kabiliyetleri ile Waffel Meyer’in Alman disiplininde çalışma prensibi uyum sağlıyor. Bunu önemsiyoruz” dedi. Açıkalamada öte yandan çalışanların dönem dönem Almanya merkez tesiste eğitim imkanı sunulduğunun da bilgisini verdi.