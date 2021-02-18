“Ya biz de çalışalım ya da zincir marketler ürünlerimizi satmasın"

MERSİN - Kısıtlama uygulamalarının şartlarının firmalar arasında haksız rekabetin oluşmasına neden olduğunu ifade eden Mersinli perakendeciler “Ya biz de çalışalım ya da zincir mağazalar yalnızca asli işleri olan gıda ürünlerini satsın” çağrısı yaptı.



Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği (MEPİAD) Başkanı Özcan Demir, COVID-19 pandemisi sürecinde hafta sonları için getirilen yasaklardan en çok perakendecilerin olumsuz etkilendiğini, hafta sonu açık olan zincir marketler nedeniyle perakende mağazalarındaki alışveriş hacimlerinin düştüğünü belirtti.



Özcan Demir, “Hafta sonu avantajıyla insanlar bütün gereksinimlerini zincir marketlerden karşılıyor. Bu yüzden tüm mağazalarımızın hafta içindeki satışları büyük oranda azaldı. Mağazalarımız sürekli müşteri kaybediyor. Çünkü Bu marketler yalnızca gıda maddesi değil, bizim iş kolumuz olan tekstil ürünlerini, ayakkabı, çorap hatta beyaz eşya ve elektronik eşyaları da satıyor. Durum artık bizim için haksız rekabete dönüştü” dedi. Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise kısıtlama kararlarında birçok alanda sorunlar yaşandığını ve çözüm konusunda çalışmalarının sürdüğünü söyledi.